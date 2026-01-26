'Треба діяти швидше': Зеленський вимагає негайних рішень для Києва

Президент вважає незадовільними темпи відновлення теплопостачання в столиці.

Зеленський провів спецселектор щодо ситуації в Києві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС Києва

Ключові тези Зеленського:

Понад 1200 багатоквартирних будинків у Києві залишаються без опалення

Найскладніша ситуація - у столиці та Київській області, на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині й Запоріжжі

Очікується доповідь із чіткими термінами відновлення теплопостачання

У Києві понад 1200 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці й Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними - треба діяти швидше", - наголосив глава держави. відео дня

Зеленський заявив, що особлива увага зосереджена на Дарниці та інших районах лівого берега, де тисячі людей потребують негайної підтримки. Вже сьогодні ввечері президент очікує доповідь щодо чітких термінів виправлення ситуації.

За словами президента, перевіряється готовність соціальної інфраструктури, пунктів обігріву, шкіл та пунктів підтримки, забезпечення гарячим харчуванням і мобільним зв’язком. Прем'єр-міністру та міністру фінансів доручено терміново закупити необхідне для альтернативної генерації електрики та теплопостачання у Києві.

Міністр енергетики координує підтримку з партнерами та місцевими керівниками. Крім того, командувач Повітряних сил ЗСУ та міністр оборони визначатимуть додаткові опції захисту для Харкова.

"Дякую всім, хто залучений зараз до відновлювальних робіт, працює в ремонтних бригадах, на обʼєктах енергетики. Фаховість наших енергетиків, ДСНС України, багатьох ремонтних бригад безпрецедентна. Важливо, щоб усі керівники обласного та місцевого рівня працювали так само фахово", - додав Зеленський.

Як зігрітися в квартирі / Інфографіка: Главред

Коли покращиться ситуація у Києві - прогноз нардепа

Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Київ24 заявив, що ситуація з енергопостачанням і опаленням у столиці залишається складною. За його словами, мешканцям Троєщини доведеться чекати 4-5 діб на повне відновлення тепла за умови стабілізації роботи ТЕЦ-5, Дарницької ТЕЦ та відновлення ТЕЦ-6.

Він також зазначив, що лютий буде непростим і супроводжуватиметься тривалими обмеженнями. Більш стабільний режим енергоспоживання, за прогнозом Нагорняка, можливий у березні-квітні.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві - останні новини

Нагадаємо, у неділю вранці у Києві до опалення підключили понад 340 будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водночас через обстріли без тепла досі залишаються 1330 багатоповерхівок. Комунальники та енергетики спільно з бригадами з інших міст і фахівцями "Укрзалізниці" продовжують відновлювальні роботи.

Крім того, по всій Україні триває ліквідація наслідків ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. У Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч абонентів. До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби - працюють сотні ремонтних бригад.

Як повідомляв Главред, 26 січня у Київській області стабілізували електропостачання й переходять до планових погодинних відключень. Водночас, як повідомили в ДТЕК, ситуація залишається складною і може змінюватись.

