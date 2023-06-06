Все горить та вибухає: ЗСУ потужно вдарили по позиціях окупантів на лівому березі Херсонщини

Внаслідок майстерної роботи українських захисників позиції окупантів охопив вогонь, а в небо піднявся густий чорний дим.

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ЗСУ потужно вдарили по позиціях окупантів на Херсонщині / Колаж: Головред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Збройні сили України завдали потужних ударів по лівому берегу Херсонщини, який тимчасово окупували російські загарбники. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

Внаслідок майстерної роботи українських захисників позиції окупантів охопив вогонь, а в небо піднявся густий чорний дим.

Також Сухопутні війська опублікували відео, на якому видно хмару чорного диму.

"Ой, як воно горить. А там ще й вибухає! Хлопці молодці. Слава ЗСУ!", - каже голос на відео.

Схоже, російські окупаційні війська сповна відчули гнів українських воїнів за підрив Каховської гідроелектростанції.

Дивіться у нашому телеграм-каналі наслідки удару ЗСУ по позиціях окупантів:

ЗСУ потужно вдарили по позиціях окупантів / скріншот

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як РФ підривом Каховської дамби відкрила новий етап знищення українців:

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