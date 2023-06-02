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ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року, потужний удар розвалить війська РФ - Уоллес

Андрій Ганчук
2 червня 2023, 14:39 оновлено 2 червня, 14:53
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Агресор Росія навряд чи зможе начаклувати танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.
Уоллес, ВСУ
Війська Росії в Україні розваляться, якщо по них буде завдано удару в потрібному місці -Уоллес / Колаж: Главред, фото: gov.uk, 24 ОМБр

Сили оборони України здатні звільнити окупований Кримський півострів ще в нинішньому році. У окупантів країни-агресора Росії закінчується військове обладнання. Удар по російських військах в потрібному місці може розвалити угруповання ворога на захоплених українських територіях. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

В інтерв'ю The Washington Post він розповів про те, що дивиться на перспективи контрнаступу армії України з точки зору оптимізму. ЗСУ мають можливість повернути окупований Крим вже до кінця 2023 року – у російських загарбників закінчується необхідне військове обладнання.

За словами глава Міноборони Британії, війська РФ можуть розвалитися в разі, якщо по них в потрібному місці буде завдано удару.

"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони і роблять (російське керівництво, - ред.), але ви не можете начаклувати танки і системи озброєнь, які їм потрібні", - підкреслив Бен Уоллес.

Дивіться відео, в якому Дикий зробив прогноз про повернення Криму в Україну:

Повернення Криму в Україну

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна вже почала контрнаступ. По всій лінії фронту йдуть інтенсивні бої. Українські війська застосовуватимуть західну зброю для нанесення ударів по російських загарбниках у Криму та на Донбасі.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ влітку звільнятимуть Крим і в рамках кампанії можуть зайти на півострів. Як вважає Світан, угруповання РФ в 150 тисяч військ не стримає просування українських військових.

Керівник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин побоюється, що ЗСУ можуть легко вийти на кордони 1991 року. Ватажок вагнерівців вважає, що армія України битиме по Криму і Кримському мосту, а на Росію в цілому чекає "нехороший сценарій".

Інші новини:

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