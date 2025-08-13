Прорив росіян на сході: у ЗСУ назвали дві головні причини

На картах зазначають напрямок руху росіян, пояснив Віктор Трегубов.

Головне:

Росіянам вдалося просунутися біля Добропілля на Покровському напрямку

Причиною просування РФ стала нестача особового складу в українських підрозділах

Невеликі групи окупантів, яким вдалося просунутися біля Добропілля на Покровському напрямку, зараз заблоковані. Сили оборони працюють над їх ліквідацією, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ Дніпро Віктор Трегубов.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу.

"Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті, не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян", - пояснив представник ЗСУ.

За його словами, причиною просування ворога стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив, що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.

Трегубов зазначив, що вони просочилися повз українські позиції

"Сталося це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити і знищити", - додав Трегубов.

Генерал про важку ситуацію на Донбасі

Генерал-лейтенант, який раніше обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ, Ігор Романенко повідомив, що Росія стягнула на Покровському напрямку понад 110 тисяч військовослужбовців - значний людський ресурс, що забезпечує просування загарбників.

Він також зазначив, що російська сторона нарощує запас безпілотників і направила на фронт додаткових операторів для їхнього ефективного застосування.

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському і Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.

Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.

Нагадаємо, раніше військовий пояснив, що відбувається біля Покровська. Незабаром просування окупантів на Покровському напрямку не відображатиметься на карті. На це є причини.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

