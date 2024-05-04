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Йти самому чи ні: у Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВЛК

Руслана Заклінська
4 травня 2024, 23:03
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Направлення на ВЛК видаватиме територіальний центр комплектування, де людина перебуває на обліку, пояснила Оксана Сухорукова.
Йти самому чи ні: у Міноборони сказали, коли 'обмежено придатним' проходити ВЛК
В Міноборони пояснили, коли треба проходити ВЛК / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН, ua.depositphotos.com

Обмежено придатним військовозобов'язаним у зв'язку зі скасуванням цього статусу потрібно протягом 9 місяців пройти ВЛК. Направлення на комісію має видати ТЦК. Про це в ефірі телемарафону розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

За її словами, військовозобов'язані не можуть самостійно звертатися до ВЛК. Направлення на проходження комісії має видати ТЦК, де людина стоїть на обліку.

"Огляд люди (обмежено придатні, - ред) мають пройти протягом 9 місяців з дати вступу закону. Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", - пояснила Сухорукова.

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Якщо людина стоїть на військовому обліку, тоді ТЦК має усю інформацію про "обмежено придатного". Посадовця зауважила, що ТЦК повинен видати направлення на ВЛК військовозобов'язаному та повідомити коли потрібно пройти комісію.

Проте Сухорукова наголосила на важливому моменті. Хоча ТЦК має видати направлення на ВЛК, обов'язок пройти повторну комісію покладений на громадян.

"В будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали обов’язок перепройти ВЛК на громадян. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", - пояснила вона.

Скасування статусу "обмежено придатний" - деталі

Як повідомляв Главред, у суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків поділятимуть на "придатних" та "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Також однією з ключових змін є скасування індивідуальної оцінки придатності. Тепер рішення приймається не на розсуд членів військово-лікарської комісії, а згідно з чіткими нормами, що зменшує ризик корупційних проявів. Критерії придатності базуються на Міжнародній класифікації хвороб та ступені порушення функцій.

Крім цього, людей з серйозними захворюваннями, зокрема з діабетом та ВІЛ, можуть визнати придатними до служби в армії, залежно від ступеня обмеження функціональності, розповіла Сухорукова. Ті, кого визнають непридатними, будуть зняті з військового обліку.

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