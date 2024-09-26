РФ запустила "Кинджали": у Києві та Старокостянтинові було чути вибухи

Мешканці столиці чули звуки, схожі на вибухи. У КМВА стверджують, що по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

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РФ підняла в небо Міг-31К і запустила ракети "Кинджал" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

Уранці в четвер, 26 вересня, у Києві прогриміли вибухи. Одразу після цього в столиці увімкнули повітряну тривогу, яка поступово почала поширюватися іншими регіонами України.

Моніторингові канали писали про зліт російського МіГ-31К - носія надзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал", що становить загрозу всім регіонам країни.

"Ймовірно пуск Кинджала в напрямку Київщини", - йшлося у повідомленні monitor о 10:02.

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Також повідомлялося про запуск ракет "Кинджал" у напрямку Хмельницької області, зокрема, міста Старокостянтинів.

"Два вибухи прогриміли в Старокостянтинові Хмельницької області. Дві аеробалістичні Х-47М2. Ракетна небезпека триває до відбою", - йдеться у повідомленні.

Про пуск ракет "Кинджал" повідомила і пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека на всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Ракета "Кинджал" - курс на Хмельниччину", - йдеться у повідомленні.

Тим часом голова Київської військової адміністраціі Сергій Попко пише у Telegram, що засоби ППО столиці не працювали.

"Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Що означали звуки вибухів у Києві

Моніторингові канали пояснюють, що звуки вибухів, які українці чули у різних областях, які співпадали з траєкторією ракет "Кинджал", це звуки подолання звукового бар'єру.

"Ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, відповідно вздовж її руху, а це зазвичай Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області — чутно гучні звуки. Не виключаються також додаткові звуки від спроб перехопити цілі в окремих регіонах", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів на Україну

Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

Унаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садка.

Крім того, вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську.

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до восьми. Росіяни влучили в житлову забудову і територію одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки.

У Миколаєві ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів.

Мер Івано-Франківська розповів, що через атаку російських безпілотників в Івано-Франківську немає постраждалих. При цьому метою окупантів була цивільна інфраструктура. Центр міста залишився без світла.

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