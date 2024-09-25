Нічна атака РФ: сили ППО знищили 28 'Шахедів' і 4 авіаракети

Окупанти запустили 8 ракет і 32 дрони. Протиповітряна оборона працювала в десяти областях України.

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Сили ППО збили 28 "Шахедів" і 4 авіаракети / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, західне ОТО НГУ

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія запустила по Україні 32 дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона знищила 28 із них. Крім того, захисники неба збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що армія РФ атакувала Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу. Одеську область атакували чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору з акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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У результаті протиповітряного бою було збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Ще чотири ворожі безпілотники були локаційно втрачені в кількох регіонах України. Інформація про постраждалих або руйнування не надходила.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 24 вересня внаслідок протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА. Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, загалом було виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника.

Цієї ночі російська окупаційна армія завдала серію масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинула людина, також є поранені, зокрема дві дитини.

23 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. У місті прогриміли потужні вибухи. Відомо, що РФ 6 разів ударила по Запоріжжю. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, загорілися припарковані машини. Постраждали шестеро людей.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред ​

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