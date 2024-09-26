РФ атакувала інфраструктуру, частина українців залишилася без світла: що відомо

Вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Івано-Франківську.

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Після обстрілу РФ у Запоріжжі є постраждалі / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У ніч на 26 вересня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. Вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську. Місцева влада розповіла про наслідки ворожих ударів.

Обстріл Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, уночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. Спочатку було відомо про сімох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до восьми.

"Росіяни влучили в житлову забудову і територію одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки. Поранення дістали чотири жінки, двоє чоловіків і 14-річний хлопчик", - розповів він.

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Двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу - у лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані, жінка - у стані середньої тяжкості.

"Завдавати ударів по цивільному населенню ще й вночі - верх цинізму росії", - зазначив Федоров.

За словами глави ОВА, за добу окупанти завдали 424 удари по 11 населених пунктах Запорізької області:

війська РФ завдали 8 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кам'янському, Малинівці та Левадному;

232 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне і Малинівку;

8 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку і Роботине;

176 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Верхньої Терси і Левадного.

Надійшли 126 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Обстріл Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області силами і засобами протиповітряної оборони велася бойова робота. Деталі він пообіцяв розповісти згодом.

"Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більша частина вже підключена енергетиками, роботи тривають. Постраждалих немає", - написав Кім у Telegram.

Атака РФ на Івано-Франківськ

Вибухи було чути в Івано-Франківську. Повідомлялося, що сили ППО відбивають атаку "Шахедів".

Мер Івано-Франківська розповів, що через атаку російських безпілотників в Івано-Франківську немає постраждалих. При цьому метою окупантів була цивільна інфраструктура.

Через обстріл Івано-Франківська дронами центр міста залишився без світла. Наразі без електроенергії понад п'ять вулиць.

"Внаслідок нічної атаки російських безпілотників, в Івано-Франківській громаді зафіксовано пошкодження електромереж", - повідомляє Прикарпаттяобленерго.

За даними енергетиків, наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:

Незалежності;

Коновальця;

Січових Стрільців;

Степана Бандери та частина прилеглих.

"Бригади енергетиків уже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання потрібен час. Тому споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Нічна атака дронів на Київ

Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом у напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

Унаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку.

Пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садка.

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