Київ був під атакою дронів 5 годин: знищено близько 10 'Шахедів'

Країна-агресор РФ намагалася завдати повітряного удару по цивільному населенню та інфраструктурі Києва.

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Столиця була атакована "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: ГосЧ

Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміло кілька вибухів. В області оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів.

Близько 05:44 у Києві було чути цілу серію вибухів.

"В Оболонському районі столиці працюють сили ППО", - написав Київський міський голова Віталій Кличко в Telegram о 05:45.

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Жителів столиці закликають перебувати в безпечних місцях і не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Близько 06:04 у Києві знову пролунали нові вибухи. Перед цим моніторингові групи писали про рух "Шахедів" у районі лівого берега столиці.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА в Печерському районі попередньо сталося загоряння на першому поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Оперативні служби слідують на місце події.

"У результаті повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. На місце виклику терміново слідує Київгаз", - уточнив голова КМВА Сергій Попко.

Крім розгерметизації газової труби у житловому будинку у Києві пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садка. Інформація про постраждалих уточнюється, зазначили о 06:45 у КМВА.

Наслідки нічної атаки на Київ / Фото: КМВА

07:05 У Києві чути нові вибухи. Повітряна тривога продовжується. Все ще актуальною є загроза ударних БПЛА.

За даними Повітряних сил, зараз групи "Шахедів" спостерігаються у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється.

07:11 Внаслідок атаки "шахедів" у Києві постраждала дитина. Із численними різаними ранами її госпіталізували, повідомили в КМВА.

07:26 У КМВА повідомили, що РФ намагалася завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києву за допомогою БпЛА, попередньо - типу "Shahed".

"Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів.

Що відомо про наслідки:

внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку;

пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку;

на цю хвилину відомо про одну поранену дитину. Її з різаними ранами госпіталізували.

"Вкотре наголошую всім киянам - дотримуйтеся правил безпеки та користуйтеся укриттями", - сказав голова міській адміністрації Сергій Попко.

07:53 Інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. Вона отримала травми не внаслідок атаки БпЛА, уточнили у КМВА.

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія запустила по Україні 32 дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона знищила 28 із них. Крім того, захисники неба збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

У ніч на 24 вересня внаслідок протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА. Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, загалом було виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника.

Цієї ночі російська окупаційна армія завдала серію масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинула людина, також є поранені, зокрема дві дитини.

23 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. У місті прогриміли потужні вибухи. Відомо, що РФ 6 разів ударила по Запоріжжю. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, загорілися припарковані машини. Постраждали шестеро людей.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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