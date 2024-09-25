'Атака по об'єктах гідроенергетики': експерт описав ймовірний ядерний удар РФ

Експерт вважає, що, коли впаде одна ГЕС у каскаді, згідно з ефектом доміно почнуть складатися всі гідроелектростанції, які розміщені нижче.

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Експерт описав ймовірний ядерний удар РФ по ГЕС / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Ukrhydroenergo, Pixabay

Сьогодні диктатор Росії Володимир Путін вирішив змінити ядерну доктрину - він пропонує потенційну ядерну атаку на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни. Експерт Дмитро Снєгірьов зазначає, що застосування ядерної зброї Путіним не варто виключати.

Важливо, що розмови про те, по яким об'єктам в Україні можуть бути завдані удари, звучать уже давно, повідомив Дмитро Снєгірьов.

"16 травня 1943 року британська авіація завдала авіаудару по гідровузлу на схід від міста Дортмунда, що призвело до скидання в річку Мене більш ніж 122 млн кубометрів води. Так от, за оцінками фахівців, тоді загинуло від 7 до 40 тис. мирного населення. Хочу нагадати, що Путін свого часу 5 років працював у Німецькій Демократичній Республіці і чудово знався на тих процесах, які відбувалися під час Другої світової війни", - нагадує експерт.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Також Дмитро Снєгірьов пригадує, що у статті від 2022 року в "Московському комсомольці" не виключається ядерний удар по Дніпровській ГЕС.

"Ядерний удар сама Дніпровська ГЕС не витримає, звалиться. Гігантський вал води впаде нижче за течією. Це буде великою катастрофою, причому, коли впаде одна ГЕС у каскаді, згідно з ефектом доміно почнуть складатися всі гідроелектростанції, які розміщені нижче", - йдеться в першоджерелі.

Київська ГЕС / Инфографика Главред

Експерт вважає дуже показовим, що ще у 2022 році відпрацьовувалася можливість завдання ядерного удару тактичною ядерною зброєю по об'єктах гідроенергетики, які мають викликати ефект доміно.

"Головна мета - Запорізька атомна станція. Отже, заяви Сибіги не випадкові, вони ґрунтуються на тих сценаріях, які малювали і малюють російські спецслужби", - попередив українців експерт.

Ядерні погрози Кремля - останні новини

Сьогодні Путін заявив, що він змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні. З-поміж іншого, Кремль пропонує "низку уточнень потенційного застосування ядерної зброї":

Своєю чергою експерт Андрій Ганжа дав відповідь на запитання, чи проведе Путін ядерні випробування. У Росії не знають, у якому стані ядерна зброя - не виключено, що вона вже давно протухла.

У Reuters також розкрили плани Кремля і зазначили, що Путін може застосувати ядерну зброю в Росії. Крім того, російські окупанти можуть завдати ударів по британських військових об'єктах поблизу РФ.

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