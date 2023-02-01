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Війська США та Британії мають бути в Україні та воювати поруч із ЗСУ - полковник

1 лютого 2023, 13:39
Україна відмовилася від третього ядерного потенціалу у світі. Якби ці 176 ядерних ракет досі були в України, то російського вторгнення не було б.
Петро Недзельський, війна в Україні
Недзельський вважає, що війни не було б, якби в України залишилася ядерна зброя / Фото УНІАН, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський вважає, що війська країн-гарантів безпеки України, згідно з Будапештським меморандумом, повинні перебувати разом з нашою країною на полі бою.

Недзельський нагадав, що в 1994 році був підписаний Будапештський меморандум.

"Україна відмовилася від третього ядерного потенціалу в світі. У нас було 176 ракет. Три країни виступили гарантами нашої безпеки - США, Велика Британія та Росія. Один з гарантів нашої безпеки на нас напав. Але, згідно з Будапештським меморандумом, США та Велика Британія зобов'язалися нас захищати. Тобто їхні війська мають бути тут, в Україні, і воювати поруч з нами. Але вони бояться. Політики кажуть: ні, це може призвести до Третьої світової війни! Але це їхні проблеми, у нас є Будапештський меморандум", - сказав військовий експерт в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Недзельський вважає, що якби ці 176 ядерних ракет були в України, то російського вторгнення не було б.

"Ми, українці, унікальна нація. Ми відмовилися від найбільш надійної гарантії безпеки - ядерної зброї, весь світ нам аплодував. Але коли агресор на нас напав, світ починає крутити-вертіти... 58 країн світу висловилися на підтримку України, але все ж таки ці війська повинні бути з нами", - вважає експерт.

Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року.

Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.

США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

Як повідомляв Главред, посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що, коли Росія порушила Будапештський меморандум, ядерні держави, зокрема США і Велика Британія, не надали Україні повної підтримки безпеки.

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що лише ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо почати цю дискусію", - сказав дипломат.

Раніше секретар Української Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав ганьбою Будапештський меморандум 1994 року і вкрай здивувався через те, що дипломати, які колись його підписали, знову хочуть взяти участь у мирних переговорах між Україною та Росією.

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