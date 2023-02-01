"Можливості РФ змінити хід війни обмежені": на Заході оцінили можливі наслідки нового наступу Росії

Путін навряд чи доб’ється стратегічного успіху своїм новим запланованим наступом, адже окупантам немає чим заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні.

У РФ обмежені можливості, тому вона навряд чи змінить хід війни, вважають на Заході/ Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія може планувати ескалацію війни навесні 2023 року. А перед тим, як піти у новий масштабний наступ, російські окупанти намагаються поповнити свої втрати.

Проте новий наступ навряд чи принесе Росії стратегічний успіх. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних західних чиновників.

Зазначається, що РФ має обмежені можливості, щоб змінити перебіг війни.

"Існують серйозні обмеження у їхній здатності заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні, тому ви бачите, як вони [росіяни – ред.] звертаються до міжнародних партнерів, щоб спробувати заповнити прогалини", – розповів виданню один із західних чиновників.

Також джерело видання вважає, що Україна і Росія фактично розв'язали "перегони" військової допомоги для своїх сил.

Західні чиновники висловили думку, що країна-агресорка РФ може планувати новий наступ тому, що її війська тривалий час стояли на місці й не просувалися вперед.

Щодо ризику наступу на Україну з півночі, то на Заході вважають, що Росія навряд чи втягне Білорусь у війну в найближчі місяці. Країна-агресорка РФ використовує Білорусь як майданчик, на якому вона може тренувати своїх військових, після чого вони знову вирушають воювати в Україну.

Зазначається, що російське угруповання в РБ недостатнє для наступу на Україну з півночі. Проте присутність російськи окупантів в Білорусі змушує частину українських військових бути біля кордону, щоб мінімізувати усі ризики.

РФ може піти у новий наступ

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що новий масштабний наступ, який можуть готувати російські окупанти, ймовірно відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначає, що РФ може піти у новий наступ навесні 2023 року. Він наголосив, що до неминучого наступу потрібно готуватися уже зараз. Ексгенсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що новий наступ російських окупантів може розпочатися з Донецького напрямку. Там у найближчі місяці будуть найбільш гарячі точки фронту.

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