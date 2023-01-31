"Ситуація дуже складна": в ГУР попередили про активну фази війни у наступні два місяці

Представник української розвідки зауважив, що втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії.

У розвідці попередили про активну фази війни у наступні два місяці / сайт Кремля, УНІАН

Російські окупаційні війська продовжують сунути у наступ, закидаючи тілами своїх солдатів українські позиції. Як підкреслив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті.

"Ситуація дуже складна: ворог продовжує наступати. Тому насправді втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії. На жаль, є втрати і в нас. Але майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і озброєння, як наші вітчизняні, так і допомога від наших партнерів, – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій Росії", - сказав Юсов в ефірі FreeДом.

Представник української розвідки підкреслив, що наша держава наразі перебуває напередодні дуже активної фази на фронті.

"І лютий, і березень – це будуть дуже активні дії. Насправді, з огляду на той стан військ і техніки, які є у окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається", - сказав він.

Юсов також зауважив, що російське суспільство своєю чергою поки що терпить той потік трупів і поранених окупантів.

"Але кількість трупів, які їдуть до Росії, а також, зокрема, і важкопоранених, я думаю, рано чи пізно почне діяти навіть на це зазомбоване суспільство", - переконаний речник ГУР.

Ситуація на фронті

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Як зазначив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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