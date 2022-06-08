Будапештський меморандум - ганьба: Данілов вилаяв дипломатів, які працювали над документом

Данилов, прапори / фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Секретар української Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав ганьбою Будапештський меморандум 1994 року і вкрай здивувався тим, що дипломати, які колись його підписали, знову хочуть взяти участь у мирних переговорах між Україною і Росією. Таку думку чиновник висловив в ефірі єдиного телемарафону.

"Мене дивує, що дипломати, які в 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після того ганьби 1994 року я б на їхньому місці перестав з'являтися на очі нашому суспільству. А вони мають нахабство продовжувати пропонувати свої послуги", - сказав секретар Радбезу.

Данілов нагадав, що спершу підписантами цього меморандуму були Україна, США, Росія і Великобританія, але потім до них приєднався Китай. А від офіційного Пекіна офіційний Київ не отримав ніякої допомоги в умовах повномасштабної військової російської агресії.

Довідка. Будапештський меморандум - міжнародний договір, який уклали в 1994 році в столиці Угорщини Україна, США, РФ і Великобританія. Згідно з документом, офіційний Київ взяв на себе зобов'язання позбавити країну від ядерного статусу (а в ті часи в межах України були боєголовки, які підносили її на третє місце за величиною ядерного потенціалу в світі). Згодом всі боєголовки були або знищені, або передані РФ. Натомість три інших підписанти зобов'язалися стати гарантами безпеки України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що радник глави офісу президента України Олексій Арестович, у армії Путіна вистачить ракет до завершення війни. Росія продовжує атакувати Україну і нарощує свої війська для наступу на Донбас.

"Зараз йде друга фаза (війни - Главред). Я, якщо пам'ятаєте, якраз і говорив, що активна фаза триватиме два-три тижні, але це після настання. Друга фаза: під час неї практично нічого не загрожує Києву, Чернігову, Харкову, Сумам, можуть бути ракетні обстріли, тому що ракет у них вистачає. По нас, до речі, стріляють крилатими ракетами, які ми віддали за Будапештським меморандумом. І цих ракет вистачить до кінця війни", - сказав чиновник.

Як пізніше заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, війна між Україною і Росією триватиме ще довго, і українцям для перемоги багато що належить зробити.

"Я вважаю, ті люди, які говорили, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні будемо святкувати, — говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще триватиме, і нам для перемоги багато що належить зробити", - сказав він.

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