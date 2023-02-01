"Хочемо розпочати цю дискусію": посол заявив, що лише ядерний статус може дати гарантію безпеки

Олексій Макєєв заявив, що ядерні держави, зокрема США та Велика Британія, не надали Україні повної підтримки безпеки.

Олексій Макєєв / Facebook / Олексій Макєєв

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що, коли Росія порушила Будапештський меморандум, ядерні держави, зокрема США і Велика Британія, не надали Україні повної підтримки безпеки.

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що лише ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо почати цю дискусію", - сказав дипломат в інтерв'ю Deutsche Welle.

Макєєв зазначив, що у нього немає готових пропозицій, як це може виглядати. Однак нагадав, що одну з ідей представив президент Володимир Зеленський на початку 2022 року - це договір безпеки.

"Важливо, щоб весь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які допоможуть зробити так, щоб Росія їх не порушила", - додав посол.

Олексій Макєєв / скріншот

Як повідомляв Главред, згідно з грудневим соцопитуванням, українці підтримують відновлення ядерного статусу України та вважають, що найоптимальнішою гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО. Не набагато менше респондентів вважають ядерне роззброєння агресора Росії ще однією гарантією для Києва. Мир з Москвою підтримують лише 8% респондентів.

Нагадаємо, раніше секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов назвав ганьбою Будапештський меморандум 1994 року і вкрай здивувався через те, що дипломати, які колись його підписали, знову хочуть взяти участь у мирних переговорах між Україною та Росією.

Будапештський меморандум Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США та Великої Британії 5 грудня 1994 року. Документом гарантується, що країни-підписанти угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України. США, Велика Британія та Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів. Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

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