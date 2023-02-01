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Обраний президент Чехії підтримав членство України в НАТО одразу після війни

1 лютого 2023, 10:04
Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн, заявив Петр Павел та додав, що ЗСУ будуть найдосвідченішою армією в Європі.
Обраний президент Чехії підтримав членство України в НАТО одразу після війни
Петр Павел підтримав членство України в НАТО / facebook.com/PetrPavelPrezidentem

Обраний президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні слід дозволити вступити в НАТО, щойно закінчиться війна. За його словами, Україна "морально та практично готова" приєднатися до Альянсу, передає BBC.

"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", - сказав Павел у своєму першому після обрання інтерв'ю міжнародним ЗМІ.

На уточнююче запитання BBC, чи стосується це членства в НАТО, Павел відповів ствердно.

"Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують", - зазначив Павло.

Обраний президент Чехії також підкреслив, що закінчення війни – повністю в руках Росії.

"Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться", – сказав він.

Зазначимо, раніше Павел підтвердив, що збирається здійснити візит в Україну разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

Петр Павел - що про нього відомо

Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року.

Павел прийме присягу і стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінить на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років.

У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки

Членство України в НАТО

У листопаді Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатиметься вже після перемоги у війні з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна навряд чи зможе вступити до НАТО через позицію Росії. За словами Мкрона, Україна зазнала російської агресії та потребує гарантій безпеки. Однак такі гарантії повинні бути надані й самій Москві. Все закінчиться переговорами і не можна допустити, щоб їх вели Китай і Туреччина.

Зазначимо, недавнє соцопитування показало, що українці підтримують відновлення ядерного статусу України та вважають, що найоптимальнішою гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО.

Інші новини:

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