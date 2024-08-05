УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Питання часу: РФ може втратити ще чотири підводні човни - Defence Express

Анна Ярославська
5 серпня 2024, 10:06
55
Севастопольський морський завод є основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі в РФ. Однак він перебуває в зоні ураження ЗСУ.
Підводний човен
Підводний човен "Ростов-на-Дону" пішов на дно / Колаж: Главред, фото: t.me/CITeam, x.com/egetulca

Усі підводні човни РФ залишилися без можливості повноцінного ремонту. Коли країна-агресор залишиться без ще щонаймеше чотирьох підводних човнів - лише питання часу. Річ у тім, що для ремонту їх потрібно загнати в окупований Севастополь, який перебуває в зоні ураження ЗСУ.

Як пише Defence Express, ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту РФ виявило проблему - у ворога немає можливості ремонтувати свої підводні човни в Чорному морі.

У вересні 2023 року "Ростов-на-Дону" потрапив під удар крилатих ракет Storm Shadow/SCALP - тоді човен перебував у сухому доці Севастопольського морського заводу.

відео дня

У червні 2024 року човен змогли абияк відремонтувати та перевели в Кілен-бухту, де розташований 13-й судноремонтний завод. Саме там, під час продовження ремонтних робіт на плаву цей підводний човен, вочевидь, і було потоплено.

"Наразі Сили оборони України мають доведену можливість знищення російських підводних човнів у поки що окупованому Севастополі, які перебувають не лише в сухому доці, а й у "стінці". І це дуже важливий аспект, тому що в Чорному морі в РФ перебувають ще три підводні човни аналогічного проєкту "Варшавянка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно", а також проекту "Палтус": Б-871 "Алроса" (можливість застосування ракет "Калібр" під питанням)", - пишуть аналітики.

Севастопольський морський завод є основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі в РФ. Для тих робіт, які він не міг виконувати, російські підводні човни робили коло навколо Європи, щоб пройти планові ремонти на "Кронштадтському морському заводі".

Зараз для всіх російських підводних човнів можливість виходу з Чорного моря відсутня через перекриття Босфору Туреччиною.

Також під сумнівом і те, що вони можуть "втекти" через "чорний хід" - через Азовське море і Дон.

Наразі єдина альтернатива - це судноремонтний завод у Новоросійську. Однак там ніколи не займалися ремонтом підводних човнів. Крім цього, це не профіль і для суднобудівних та ремонтних підприємств у Керчі, які також перебувають у зоні ураження.

Таким чином наразі всі підводні човни РФ залишилися без можливості повноцінного ремонту, бо для цього їх необхідно загнати під удар в окупований Севастополь.

"Звісно це не означає, що в РФ уже "завтра" всі підводні човни стануть біля причалу. Але виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ - це лише питання часу. І що довше Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно" перебувають без ремонту, то більша ймовірність того, що вони щонайменше не зможуть вийти в море, а щонайбільше - зазнають аварії під водою", - вважають аналітики Defence Express.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

РФ втратила Чорноморський флот - що відомо

Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

У Держдумі країни-агресора Росії депутат Євген Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, проте повністю розгромлений.

Чорноморський флот країни-агресора Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку Києва.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив, що ворог вихваляється можливостями свого військово-морського флоту, водночас не маючи навіть активного виробництва кораблів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорноморський флот новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Великі площі випаленої землі": в ГУР розкрили нові деталі удару по аеродрому "Морозовськ"

"Великі площі випаленої землі": в ГУР розкрили нові деталі удару по аеродрому "Морозовськ"

11:06 Україна
Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль

Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль

09:40 Світ
РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО

РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО

09:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 серпня: Ракам - підвищення, Діви вирішать проблеми 12411

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 серпня: Ракам - підвищення, Діви вирішать проблеми

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд 8393

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх 8099

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх

Несподівано трапиться нещасний випадок : Курносова – про можливість перевороту в РФ 2539

"Несподівано трапиться нещасний випадок": Курносова – про можливість перевороту в РФ

Останні новини

11:26

В Україні виникли серйозні затримки потягів: що стало причиною

11:12

"Не має відчуття жодної провини": донька Фаріон висловилась про ймовірного вбивцю

11:11

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 12 років мовлення в ефірі

11:06

"Великі площі випаленої землі": в ГУР розкрили нові деталі удару по аеродрому "Морозовськ"Фото

11:02

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Зміям - сімейна драма, Свиням - невпевненість

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненимиПутін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими
10:44

Який вигляд матиме iPhone 16: інсайдер злив фото iPhone 16 і iPhone 16 Pro Max

10:30

Чому Вінні Пух заборонений у Китаї

10:29

За лічені хвилини і без холодильника: як швидко охолодити будь-який напійВідео

10:15

"Прокладають дорогу мертвими": військовий ЗСУ пояснив, чому армії РФ вдається просуватися

Реклама
10:06

Гороскоп на завтра 6 серпня: Овнам - труднощі, Дівам - екстемальні зміни

10:06

Питання часу: РФ може втратити ще чотири підводні човни - Defence Express

09:45

"Так буде краще для всіх": Меган Маркл розкрила свої суїцидальні плани

09:40

Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль

09:26

РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО

09:02

"Піде зворотний процес": еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

09:00

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - МорозовВідео

08:44

"Ворог зірвався з ланцюга": армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів - DeepState

08:37

"Назвала чоловіком": зрадниця Алі Лорак висловилася про таємне весілля з інструктором з йоги

08:24

РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

08:17

"Це кінцевий результат": в ЗСУ назвали цілі російського наступу на Сході

Реклама
08:05

Не назвала РФ агресором: Ольга Сумська звернулася до Алли Пугачової - що сталося

07:39

В ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні

06:49

Малі розриває дипвідносини з Україною: що сталося

06:34

Українська трагедія: здаватися патріотом набагато легше, аніж ним бутиПогляд

05:50

Не усім вдасться знайти кота за 5 секунд: найкраща загадка для перевірки уважності

04:30

Звільнення ув'язнених росіян: у яких цілях Путін може використати Красікова

03:31

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм

03:00

Як вивести пляму від відбілювача: 5 порад, які врятують одяг

02:00

Тіна Кароль у камуфляжі показала свіжі кадри військової підготовкиВідео

01:20

ЗМІ помітили несподівані деталі на українських F-16: навіщо на літаках золотоФото

00:48

Скільки води та цукру додавати у вино: рецепт домашнього вина приємно здивує всіх

04 серпня, неділя
22:57

Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результатФотоВідео

22:55

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

22:33

Зірка Голосу країни з команди Джамали вийшла заміжВідео

22:18

У Британії чотири дні погромів: до чого тут Росія?Погляд

21:12

В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

21:08

Україна отримає нову партію F-16 - ЗеленськийФото

20:07

Небачена детонація на ключовому аеродромі. Ворог втратив багато КАБів, - експерт про нову атаку дронів СБУ

19:33

Дощі з грозами скоро припиняться: коли в Україну повернеться спека

19:19

"Перебуваю в стані очікування": Притула зізнався, чи готовий піти до ЗСУ

Реклама
18:36

Летіли ракети і серія вибухів: Луганськ весь у диму після потужних "прильотів"ФотоВідео

18:34

У Часовому Яру окупанти прорвалися та закріпились на новій позиції - DeepState

18:17

Район нафтобази під Ростовом накрило хмарою чорного диму: що відбуваєтьсяВідео

17:16

Росіяни "лізуть, як таргани": під Покровськом терміново почали евакуацію родин

17:09

Чи знімуть санкції проти Росії після обміну: експертка оцінила ризики

17:06

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд

16:51

Перші F-16 уже в українському небі: з'явилися дивовижні фотоФотоВідео

16:37

Малюк №3: стала відома стать дитини Володимира та Каті ОстапчукВідео

16:32

Росіяни масово стягують резерви Росгвардії на схід України: стала відома причина

16:05

Росіянам потрібно боротись з Путіним, а не із санкціями: Єрмак здивував заявою

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти