Питання часу: РФ може втратити ще чотири підводні човни - Defence Express

Севастопольський морський завод є основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі в РФ. Однак він перебуває в зоні ураження ЗСУ.

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Підводний човен "Ростов-на-Дону" пішов на дно / Колаж: Главред, фото: t.me/CITeam, x.com/egetulca

Усі підводні човни РФ залишилися без можливості повноцінного ремонту. Коли країна-агресор залишиться без ще щонаймеше чотирьох підводних човнів - лише питання часу. Річ у тім, що для ремонту їх потрібно загнати в окупований Севастополь, який перебуває в зоні ураження ЗСУ.

Як пише Defence Express, ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту РФ виявило проблему - у ворога немає можливості ремонтувати свої підводні човни в Чорному морі.

У вересні 2023 року "Ростов-на-Дону" потрапив під удар крилатих ракет Storm Shadow/SCALP - тоді човен перебував у сухому доці Севастопольського морського заводу.

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У червні 2024 року човен змогли абияк відремонтувати та перевели в Кілен-бухту, де розташований 13-й судноремонтний завод. Саме там, під час продовження ремонтних робіт на плаву цей підводний човен, вочевидь, і було потоплено.

"Наразі Сили оборони України мають доведену можливість знищення російських підводних човнів у поки що окупованому Севастополі, які перебувають не лише в сухому доці, а й у "стінці". І це дуже важливий аспект, тому що в Чорному морі в РФ перебувають ще три підводні човни аналогічного проєкту "Варшавянка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно", а також проекту "Палтус": Б-871 "Алроса" (можливість застосування ракет "Калібр" під питанням)", - пишуть аналітики.

Севастопольський морський завод є основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі в РФ. Для тих робіт, які він не міг виконувати, російські підводні човни робили коло навколо Європи, щоб пройти планові ремонти на "Кронштадтському морському заводі".

Зараз для всіх російських підводних човнів можливість виходу з Чорного моря відсутня через перекриття Босфору Туреччиною.

Також під сумнівом і те, що вони можуть "втекти" через "чорний хід" - через Азовське море і Дон.

Наразі єдина альтернатива - це судноремонтний завод у Новоросійську. Однак там ніколи не займалися ремонтом підводних човнів. Крім цього, це не профіль і для суднобудівних та ремонтних підприємств у Керчі, які також перебувають у зоні ураження.

Таким чином наразі всі підводні човни РФ залишилися без можливості повноцінного ремонту, бо для цього їх необхідно загнати під удар в окупований Севастополь.

"Звісно це не означає, що в РФ уже "завтра" всі підводні човни стануть біля причалу. Але виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ - це лише питання часу. І що довше Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно" перебувають без ремонту, то більша ймовірність того, що вони щонайменше не зможуть вийти в море, а щонайбільше - зазнають аварії під водою", - вважають аналітики Defence Express.

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