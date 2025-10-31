Нові графіки відключень на 1 листопада: скільки годин українці будуть без світла

В Укренерго наголосили, що час та обсяг відключень світла може змінюватись.

https://glavred.net/ukraine/novye-grafiki-otklyucheniy-na-1-noyabrya-skolko-chasov-ukraincy-budut-bez-sveta-10711283.html Посилання скопійоване

Відключення світла 1 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Завтра в деяких регіонах України діятимуть графіки відключення світла

Обсяги відключень складатимуть 0,5 черги

Їх запроваджують через удари РФ по енергетиці

У суботу, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

відео дня

Відомо, що графіки погодинних відключень світла діятимуть з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00. Обсяги складатимуть 0,5 черги.

Водночас, графіки обмеження потужності для промислових споживачів також запроваджуватимуться з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що бити по енергетиці прикордонних областей України Росії простіше: близькість цих регіонів до території РФ дає їй змогу більш планомірно знищувати нашу інфраструктуру.

За його словами, Росія поставила собі за мету вибити енергетику в прикордонні та прифронтових регіонах: у Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та в частині Донецької областей, що залишилася не окупованою.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Водночас, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред