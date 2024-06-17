Ворожий флот познайомився з ракетами: у ВМС сказали, скільки кораблів РФ пішли на дно

Деякі російські кораблі досі перебувають на ремонті, деякі з них ще довго лагодитимуть через серйозні пошкодження, сказав Плетенчук.

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У ВМС назвали кількість знищених і пошкоджених кораблів Чорноморського флоту РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ВМС

Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Офіційно 28 (знищених кораблів - Главред). Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті. Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмирал Эссен", і "Адмирал Макаров". Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені", - розповів він.

Плетенчук зазначив, що деякі російські кораблі досі перебувають на ремонті. Деякі з них ще довго лагодитимуть, оскільки Україна завдала їм серйозних пошкоджень.

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"Знаєте, як цікаво сталось з великими десантними кораблями? Ми дочекались, поки вони їх привели до ладу, і після цього ударили. А ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проєкт, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники", - зазначив Плетенчук.

За його словами, цифра 28 охоплює не лише кораблі, а й катери. Плетенчук заващив, що загалом виведено з ладу третину Чорноморського флоту РФ.

"Починаючи з флагмана ("Москва" - УНІАН) і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу. Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші", - дадав речник.

Плетенчук зауважив, що основною ціллю атак залишаються ракетоносії, які фактично єдині ще несуть загрозу для України.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ліквідація кораблів Чорноморського флоту РФ – останні новини

Нагадаємо, 9 червня на південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, біля порту Єйськ, українські безпілотники атакували російський корабель. Вороже судно затонуло.

Також у ніч на неділю, 19 травня Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту Росії "Ковровець". Інцидент стався.

Як повідомляв Главред, 21 квітня ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна". Після удару корабель виконувати завдання не здатний.

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