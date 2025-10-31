Рус
Опадів майже не буде: синоптики назвали регіони, яким не пощастить з дощами

Ангеліна Підвисоцька
31 жовтня 2025, 19:48
94
Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / УНИАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 1 листопада
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • Де будуть дощі

Погода в Україні 1 листопада буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 1-2 листопада в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +17 градусів. У більшості областей буде сонячна погода. Невеликі дощі будуть на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

відео дня
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 1 ноября
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: ventusky

Погода 1 листопада

В Україні 1 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на північному сході. У Карпатах та на Прикарпатті буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +17

За даними meteoprog, 1 листопада в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+17 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +3..+11 градусів.

погода 1 ноября
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: meteoprog

Погода 1 листопада у Києві

У Києві 1 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західних зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 ноября
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

20:57Світ
Нові графіки відключень на 1 листопада: скільки годин українці будуть без світла

20:34Україна
Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет Tomahawk, але є нюанс

19:55Світ
Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

