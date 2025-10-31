Опадів майже не буде: синоптики назвали регіони, яким не пощастить з дощами

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 1 листопада
- Де температура повітря опуститься до 0 градусів
- Де будуть дощі
Погода в Україні 1 листопада буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 1-2 листопада в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +17 градусів. У більшості областей буде сонячна погода. Невеликі дощі будуть на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 1 листопада
В Україні 1 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на північному сході. У Карпатах та на Прикарпатті буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +17
За даними meteoprog, 1 листопада в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+17 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +3..+11 градусів.
Погода 1 листопада у Києві
У Києві 1 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західних зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
