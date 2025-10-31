Опадів майже не буде: синоптики назвали регіони, яким не пощастить з дощами

Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / УНИАН

Погода в Україні 1 листопада буде теплою. Водночас у деяких областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 1-2 листопада в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +17 градусів. У більшості областей буде сонячна погода. Невеликі дощі будуть на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: ventusky

Погода 1 листопада

В Україні 1 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на північному сході. У Карпатах та на Прикарпатті буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +17

За даними meteoprog, 1 листопада в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+17 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +3..+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: meteoprog

Погода 1 листопада у Києві

У Києві 1 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західних зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: meteoprog

