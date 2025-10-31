Українцям дали 20 днів: у ТЦК розповіли, кому загрожує подвійний штраф

У територіальному центрі комплектування зробили попередження.

https://glavred.net/ukraine/ukraincam-dali-20-dney-v-tck-rasskazali-komu-grozit-dvoynoy-shtraf-10711313.html Посилання скопійоване

У ТЦК розповіли, кому загрожує подвійний штраф / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Які заяви можна подати в "Резерв+"

Чому лише 20 днів - і що буде далі

У застосунку Резерв+ з'явилася нова функція - тепер можна сплатити штрафи за порушення військового обліку онлайн. Чоловікам-військовозобов'язаним дається всього 20 днів, щоб скористатися знижкою, інакше сума штрафу різко зросте.

Про це повідомила пресслужба Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Що можна оплатити через додаток

У розділі "Штрафи онлайн" застосунку "Резерв+" можна подати заяву про визнання одного з таких порушень:

неявка за повісткою до ТЦК;

відсутність постановки на військовий облік при досягненні 25 років;

не оновлення даних після зміни місця проживання;

відсутність реєстрації після звільнення з установи виконання покарань;

відсутність постановки на облік як внутрішньо переміщеної особи;

невідповідність обліку за місцем проживання, роботи або навчання;

ненадання майна (будівель, транспорту, споруд) під час мобілізації;

ухилення або відмова від проходження військово-лікарської комісії.

Після подання заяви ТЦК розглядає її протягом до 3 днів, виносить постанову - і тільки тоді з'являється можливість оплати онлайн.

Чому лише 20 днів - і що буде далі

Після винесення постанови дається 20 днів для сплати штрафу зі знижкою 50% від повної суми - близько 8 000 грн. Якщо цей строк пропустити, сума штрафу зросте до 17 000 грн. А якщо сплата відсутня ще 20 днів (тобто всього 40 днів з моменту винесення постанови) - сума подвоюється до 34 000 грн. Після цього справу направляють до виконавчої служби.

Що важливо знати

Оплата через застосунок "Резерв+" не звільняє від виконання вимог військового обліку - вона закриває конкретне порушення.

Після оплати в застосунку зникає червона стрічка-повідомлення про порушення. Зазвичай весь процес займає близько 4 днів.

Якщо не скористатися онлайн-оплатою, передбачено і традиційний шлях: звернення до ТЦК і оплата офлайн - але це триваліше.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

Вам може бути цікаво:

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" - це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, за допомогою якого можна дистанційно уточнити облікові дані в територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що незабаром у "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами спікера Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред