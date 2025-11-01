У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість

Посланець Путіна нахабно бреше, упевнений експерт Тарас Загородній.

У Путіна раптово заговорили про кінець війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ви дізнаєтеся:

Чому у Путіна заговорили про кінець війни

Як потрібно реагувати Україні

Заява спеціального представника Володимира Путіна Кирила Дмитрієва про те, що війна в Україні може завершитися протягом наступного року не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Дмитрієв бреше. Зверніть увагу на те, де він це сказав. У Саудівській Аравії. А що він там робив? Та все просто: росіяни зараз метушаться в паніці і намагаються не дати Саудівській Аравії викинути Росію з нафтового ринку. Зрозумійте, зараз стоїть питання саме про викидання Росії з нафтового ринку назавжди. Саудівська Аравія і Близький Схід готові замістити всю російську нафту, принаймні потреби Індії вони точно перекриють", - зазначив експерт.

За його словами, тому-то "Дмитрієв бігає в паніці й обіцяє, що війна протягом року закінчиться".

"Але насправді війна не закінчиться, поки Путін при владі, поки він живий, навіть якщо Росія буде при цьому розповзатися. Україні необхідно бити зараз по території Росії, влаштовувати блекаут в її європейській частині (ці удари вже почалися) і приводити до колапсу російську економіку. Це єдиний сценарій, який нас влаштовує. Усі інші сценарії для нас не існують, тому що за них Росія і далі воюватиме", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна все результативніше завдає ударів по ключових об'єктах на території держави-агресора. Вагому частку цих успіхів забезпечує зброя власного виробництва. Зокрема, Україна вже провела бойові випробування ракети "Фламінго". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робитиме все можливе, щоб уникнути особистої зустрічі з ним.

Крім того, глава держави повідомив, що в Покровську тривають запеклі бої. Це місто є основною метою російських військ, які готувалися до його захоплення ще минулого року. За словами президента, у місті зараз перебуває близько двох сотень окупантів, розосереджених у різних локаціях.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ і є частим гостем політичних ток-шоу.

