Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість

Сергій Кущ
1 листопада 2025, 00:39
64
Посланець Путіна нахабно бреше, упевнений експерт Тарас Загородній.
У Путіна раптово заговорили про кінець війни
У Путіна раптово заговорили про кінець війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Чому у Путіна заговорили про кінець війни
  • Як потрібно реагувати Україні

Заява спеціального представника Володимира Путіна Кирила Дмитрієва про те, що війна в Україні може завершитися протягом наступного року не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

відео дня

"Дмитрієв бреше. Зверніть увагу на те, де він це сказав. У Саудівській Аравії. А що він там робив? Та все просто: росіяни зараз метушаться в паніці і намагаються не дати Саудівській Аравії викинути Росію з нафтового ринку. Зрозумійте, зараз стоїть питання саме про викидання Росії з нафтового ринку назавжди. Саудівська Аравія і Близький Схід готові замістити всю російську нафту, принаймні потреби Індії вони точно перекриють", - зазначив експерт.

За його словами, тому-то "Дмитрієв бігає в паніці й обіцяє, що війна протягом року закінчиться".

"Але насправді війна не закінчиться, поки Путін при владі, поки він живий, навіть якщо Росія буде при цьому розповзатися. Україні необхідно бити зараз по території Росії, влаштовувати блекаут в її європейській частині (ці удари вже почалися) і приводити до колапсу російську економіку. Це єдиний сценарій, який нас влаштовує. Усі інші сценарії для нас не існують, тому що за них Росія і далі воюватиме", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна все результативніше завдає ударів по ключових об'єктах на території держави-агресора. Вагому частку цих успіхів забезпечує зброя власного виробництва. Зокрема, Україна вже провела бойові випробування ракети "Фламінго". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робитиме все можливе, щоб уникнути особистої зустрічі з ним.

Крім того, глава держави повідомив, що в Покровську тривають запеклі бої. Це місто є основною метою російських військ, які готувалися до його захоплення ще минулого року. За словами президента, у місті зараз перебуває близько двох сотень окупантів, розосереджених у різних локаціях.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ і є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Тарас Загородній
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантів

"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантів

22:50Фронт
"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

22:45Фронт
Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

20:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

Останні новини

01:41

Злі, ледачі та самотні: 5 міфів про Тельців, у які вірять усі

00:39

У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість

31 жовтня, п'ятниця
23:59

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

23:29

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

22:50

"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантівВідео

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
22:45

"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

22:29

Українцям дали 20 днів: у ТЦК розповіли, кому загрожує подвійний штраф

22:15

Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима: Цукерберг не аплодував

21:54

"Агро Газ Трейдінг" заявила про кампанію з дискредитації, пов'язаною із приватизацією ОПЗ

Реклама
21:28

Спала з одруженим: Софія Шамія зі скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знаки зодіаку розбагатіють уже в листопаді: грошей у них буде багато

21:21

Нагар та іржа зникнуть із чавунних сковорідок, якщо потерти їх одним овочемВідео

21:13

Великий ажіотаж: в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа

20:59

Наталка Денисенко прийшла на "Холостяк" і обговорила учасниць - деталі

20:57

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

20:55

Пристрасті навколо Венесуели: Мадуро запросив у Путіна військову допомогу

20:52

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

20:34

Нові графіки відключень на 1 листопада: скільки годин українці будуть без світла

19:55

Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет Tomahawk, але є нюанс

19:54

Якими дровами не варто топити - не дадуть тепла, лише заб'ють димар

Реклама
19:48

Опадів майже не буде: синоптики назвали регіони, яким не пощастить з дощами

19:43

"Кіл-зона" на фронті збільшилася до 20 км - Сирський

19:36

"Припускає інтимні сцени": що Тарас Цимбалюк розповів про колишню

19:35

Лід "сповзе", але є нюанс: чи варто натирати вікна авто оцтом взимкуВідео

19:35

Зав'язувати на 9 вузлів: навіщо люди носять чорну нитку на нозі

19:10

Що відбувається в Покровську: важливий нюансПогляд

19:06

Індія відновила закупівлі російської нафти, незважаючи на санкції США - Reuters

18:59

Пролежить цілий рік: найкращі варіанти зберігання капусти, якщо немає погреба

18:37

"Кошти не зараховані": клієнт ПриватБанку втратив $100 за кілька хвилин

18:28

Суд обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Труханову – перші подробиці

18:16

"Зробив купу дурниць": Колін Фаррелл розповів, як розлютив Тома Круза на зйомках

17:57

Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

17:57

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

17:40

Однією країною Європи правлять одразу три президенти - як так сталося

17:26

Безпілотники з ШІ прискорюють війну в Україні, проте є небезпечний момент - ЗМІ

17:20

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути новини компанії

17:09

Іграшкові копії Шахедів для дітей: в Росії вийшли на новий рівень цинізму

16:58

"Мої діти говорять російською": Приходько жорстко "пройшлася" по Мандзюк

16:56

Деякі вітчизняні продукти невдовзі стануть розкішшю: через що злетять ціни

16:53

Долар стрімко летить униз, євро не відстає: новий курс валют на 3 листопада

Реклама
16:30

Стережіться снів: які 3 знаки зодіаку в листопаді 2025 року змінять свою долю

16:21

Слово "комплімент" можна замінити: названо милозвучні українські відповідникиВідео

16:12

В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн для обговорення війни в Україні - ЗМІ

16:01

"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

15:52

Українцям розповіли, де можна законно заготовляти дрова на зиму, щоб не отримати штраф

15:27

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

15:17

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

15:05

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію новини компанії

15:02

Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

14:54

Як позбутися неприємних запахів у холодильнику раз і назавжди: простий лайфхак

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти