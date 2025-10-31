Рус
"Кошти не зараховані": клієнт ПриватБанку втратив $100 за кілька хвилин

Сергій Кущ
31 жовтня 2025, 18:37
98
Чоловік детально розповів подробиці інциденту.
Клієнт ПриватБанку втратив $100 за пару хвилин
Клієнт ПриватБанку втратив 100$ за кілька хвилин / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Які долари не прийняв термінал ПриватБанку
  • Що кажуть у техпідтримці

Користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі.

На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

відео дня

За його словами, він прийшов у відділення, щоб поповнити картку доларами. На касі йому сказали скористатися терміналом самообслуговування.

"Я пояснив касиру, що купюри старого зразка, і термінал може їх не приймати, на що отримав відповідь: "Ідіть до терміналу, він працює нормально". Я почав поповнення через термінал: першу купюру $100 було прийнято, другу - теж, але відразу після цього з'явилося повідомлення, що термінал тимчасово не приймає готівку. У результаті кошти на картку не зарахувалися", - поділився чоловік.

Він зазначив, що звернувся на гарячу лінію і зафіксував скаргу, але після цього йому повернули тільки $100, решту $100 досі не відшкодовано.

"На жаль, ні в чаті з оператором, ні під час дзвінків на гарячу лінію я не отримав жодної конкретної інформації щодо подальших дій чи термінів повернення коштів. Прошу банк розібратися в ситуації, повернути залишок коштів та звернути увагу на якість обслуговування клієнтів у цьому відділенні", - підсумував чоловік.

Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Приватбанк обмін валют
Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

