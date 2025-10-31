"Кошти не зараховані": клієнт ПриватБанку втратив $100 за кілька хвилин

Чоловік детально розповів подробиці інциденту.

Користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі.

На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

За його словами, він прийшов у відділення, щоб поповнити картку доларами. На касі йому сказали скористатися терміналом самообслуговування.

"Я пояснив касиру, що купюри старого зразка, і термінал може їх не приймати, на що отримав відповідь: "Ідіть до терміналу, він працює нормально". Я почав поповнення через термінал: першу купюру $100 було прийнято, другу - теж, але відразу після цього з'явилося повідомлення, що термінал тимчасово не приймає готівку. У результаті кошти на картку не зарахувалися", - поділився чоловік.

Він зазначив, що звернувся на гарячу лінію і зафіксував скаргу, але після цього йому повернули тільки $100, решту $100 досі не відшкодовано.

"На жаль, ні в чаті з оператором, ні під час дзвінків на гарячу лінію я не отримав жодної конкретної інформації щодо подальших дій чи термінів повернення коштів. Прошу банк розібратися в ситуації, повернути залишок коштів та звернути увагу на якість обслуговування клієнтів у цьому відділенні", - підсумував чоловік.

