"Кошти не зараховані": клієнт ПриватБанку втратив $100 за кілька хвилин

Користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі.
На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.
За його словами, він прийшов у відділення, щоб поповнити картку доларами. На касі йому сказали скористатися терміналом самообслуговування.
"Я пояснив касиру, що купюри старого зразка, і термінал може їх не приймати, на що отримав відповідь: "Ідіть до терміналу, він працює нормально". Я почав поповнення через термінал: першу купюру $100 було прийнято, другу - теж, але відразу після цього з'явилося повідомлення, що термінал тимчасово не приймає готівку. У результаті кошти на картку не зарахувалися", - поділився чоловік.
Він зазначив, що звернувся на гарячу лінію і зафіксував скаргу, але після цього йому повернули тільки $100, решту $100 досі не відшкодовано.
"На жаль, ні в чаті з оператором, ні під час дзвінків на гарячу лінію я не отримав жодної конкретної інформації щодо подальших дій чи термінів повернення коштів. Прошу банк розібратися в ситуації, повернути залишок коштів та звернути увагу на якість обслуговування клієнтів у цьому відділенні", - підсумував чоловік.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
