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ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

Анна Косик
3 серпня 2024, 17:14
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Окрім човна під ураження потрапив зенітний ракетний комплекс на території тимчасово окупованого півострова.
ЗРК "Триумф", Ростов-на-Дону
Російський підводний човен внаслідок ураження затонув / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ударів по підводному човну "Ростов-на-Дону" та суттєво пошкодили 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Як повідомляє Генштаб ЗС України, внаслідок ураження підводний човен чорноморського флоту РФ затонув на місці. Він є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".

У відомстві нагадали, що ще у вересні 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому окупанти його ремонтували та проводили випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

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"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Удари ЗСУ по ворожих цілях в Криму

Нещодавно стало відомо, що внаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму, було уражено військову частину росіян.

Напередодні захисники України завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі ЗСУ звернули увагу, що це летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт російських окупантів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великобританії також повідомило, що українські сили 23 липня пошкодили залізничну пором "Слов'янин", який має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом.

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ЗСУ Ростов-на-Дону "тріумф" чорноморський флот РФ Генштаб ЗСУ новини Криму
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