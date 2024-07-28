РФ втратила Чорноморський флот: в росіян почалась істерика

Успішні атаки ЗСУ на кораблі та стратегічно важливі об'єкти Чорноморського флоту РФ, фактично, знищили його. Тепер це довелося визнати росіянам.

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Російські чиновники змушені визнати повний провал флоту РФ у морі / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

У Держдумі країни-агресора Росії депутат Євген Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, однак повністю розгромлений. Відповідні кадри його промови опублікували у мережі.

"Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі немає! Ні фізично немає, ні з погляду його реальної бойової присутності. Це факт. Згадайте, з чого все починалося. Острів Зміїний пам'ятаєте, що наші морські піхотинці взяли? Де це все? Де це все? Де? Продовольчий контроль за угодою, коли всі судна України оглядалися, в тому числі за допомогою нашого флоту? Зараз його немає! Вони не контролюють Чорне море, розумієте? Це факт поразки", - стверджує він.

Російський чиновник стверджує, що нібито від початку передбачав поразку Чорноморського флоту, коли ще навіть острів Зміїний був під контролем Росії і готувалася висадка десанту в Одесі. Сьогодні в РФ вважають за краще не згадувати про ці плани.

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Початок повної невдачі РФ заклали саме ЗСУ, знищивши флагман РФ - ракетний крейсер "Москву", а потім, застосувавши плавучі безпілотники з вибухівкою, почали вибивати військові кораблі РФ один за одним. В результаті зараз на території тимчасово окупованого Криму немає жодного військового корабля Росії.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Знищення Чорноморського флоту РФ - останні новин

Раніше стало відомо, що успіхи ЗСУ в Чорному морі не лише у, фактично, знищенні флоту країни-агресора Росії, але й частковому контролі над акваторією.

Нагадаємо, Чорноморський флот країни-агресорки Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку Києва.

Напередодні стало відомо, що Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

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