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РФ втратила Чорноморський флот: в росіян почалась істерика

Анна Косик
28 липня 2024, 03:34
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Успішні атаки ЗСУ на кораблі та стратегічно важливі об'єкти Чорноморського флоту РФ, фактично, знищили його. Тепер це довелося визнати росіянам.
Федоров, флот РФ
Російські чиновники змушені визнати повний провал флоту РФ у морі / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

У Держдумі країни-агресора Росії депутат Євген Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, однак повністю розгромлений. Відповідні кадри його промови опублікували у мережі.

"Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі немає! Ні фізично немає, ні з погляду його реальної бойової присутності. Це факт. Згадайте, з чого все починалося. Острів Зміїний пам'ятаєте, що наші морські піхотинці взяли? Де це все? Де це все? Де? Продовольчий контроль за угодою, коли всі судна України оглядалися, в тому числі за допомогою нашого флоту? Зараз його немає! Вони не контролюють Чорне море, розумієте? Це факт поразки", - стверджує він.

Російський чиновник стверджує, що нібито від початку передбачав поразку Чорноморського флоту, коли ще навіть острів Зміїний був під контролем Росії і готувалася висадка десанту в Одесі. Сьогодні в РФ вважають за краще не згадувати про ці плани.

відео дня

Початок повної невдачі РФ заклали саме ЗСУ, знищивши флагман РФ - ракетний крейсер "Москву", а потім, застосувавши плавучі безпілотники з вибухівкою, почали вибивати військові кораблі РФ один за одним. В результаті зараз на території тимчасово окупованого Криму немає жодного військового корабля Росії.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Знищення Чорноморського флоту РФ - останні новин

Раніше стало відомо, що успіхи ЗСУ в Чорному морі не лише у, фактично, знищенні флоту країни-агресора Росії, але й частковому контролі над акваторією.

Нагадаємо, Чорноморський флот країни-агресорки Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку Києва.

Напередодні стало відомо, що Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

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війна в Україні Чорноморський флот російські війська
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