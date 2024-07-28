Що залишилось від флоту Росії: Плетенчук розкрив проблеми окупантів

Окупанти хизують можливостями свого морського флоту, однак не мають навіть активного виробництва кораблів.

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Що відомо про будівництво флоту РФ / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, Defense Express

Речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук пояснює, що ворог хизується можливостями свого військово-морського флоту, не маючи навіть активного виробництва кораблів.

"У них чотири флоти і Каспійська флотилія, суто технічно в них тепер три флоти й дві флотилії. Чорноморська так само не маючи корабля першого рангу технічно вважається флотилією. Державне замовлення вони нібито роблять, наскільки його виконують та з яким відставанням - це вже інше питання. Один з двох атомних крейсерів, який у них є флагманом військово-морського флоту так званої Російської Федерації, вони однакового проєкту. Один збиралися списувати ще того року, а другий 25 років поспіль перебуває в ремонті, приблизно в такому стані, як "Адмірал Кузнецов". Якщо пам'ятаєте у них є такий авіаносний крейсер, який вони вкрали, до речі, в 90-ті у нас, так само зайшов після свого турне і там в принципі й залишається. Тому немає перспектив, немає розвитку - це головне", - наголосив Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). відео дня З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

За його словами, Румунія, яка не називає себе наддержавою, будує кораблі не приховуючи це. Так само і Шотландія, що не є таємницею, усе відкрито, адже це гроші платників податків.

"А тут є багато пафосу. До речі, вони цьогоріч звертали на це увагу і російський диктатор теж обіцяв їм ввести до строю чи не два десятки тих кораблів, але у них так заведено - багато казати", - підсумував речник Військово-Морських сил ЗСУ.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Нагадаємо, що у ВМС сказали, скільки кораблів РФ пішли на дно. Деякі російські кораблі досі перебувають на ремонті, деякі з них ще довго лагодитимуть через серйозні пошкодження, сказав Плетенчук.

Євген Федоров заявив, що росіяни в паніці через те, що РФ втратила Чорноморський флот. У Держдумі країни-агресора Росії Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, однак повністю розгромлений.

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