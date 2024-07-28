Що залишилось від флоту Росії: Плетенчук розкрив проблеми окупантів

Речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук пояснює, що ворог хизується можливостями свого військово-морського флоту, не маючи навіть активного виробництва кораблів.
"У них чотири флоти і Каспійська флотилія, суто технічно в них тепер три флоти й дві флотилії. Чорноморська так само не маючи корабля першого рангу технічно вважається флотилією. Державне замовлення вони нібито роблять, наскільки його виконують та з яким відставанням - це вже інше питання. Один з двох атомних крейсерів, який у них є флагманом військово-морського флоту так званої Російської Федерації, вони однакового проєкту. Один збиралися списувати ще того року, а другий 25 років поспіль перебуває в ремонті, приблизно в такому стані, як "Адмірал Кузнецов". Якщо пам'ятаєте у них є такий авіаносний крейсер, який вони вкрали, до речі, в 90-ті у нас, так само зайшов після свого турне і там в принципі й залишається. Тому немає перспектив, немає розвитку - це головне", - наголосив Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
За його словами, Румунія, яка не називає себе наддержавою, будує кораблі не приховуючи це. Так само і Шотландія, що не є таємницею, усе відкрито, адже це гроші платників податків.
"А тут є багато пафосу. До речі, вони цьогоріч звертали на це увагу і російський диктатор теж обіцяв їм ввести до строю чи не два десятки тих кораблів, але у них так заведено - багато казати", - підсумував речник Військово-Морських сил ЗСУ.
Чорномо́рський флот Росі́ї
Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.
Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.
До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.
За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.
Нагадаємо, що у ВМС сказали, скільки кораблів РФ пішли на дно. Деякі російські кораблі досі перебувають на ремонті, деякі з них ще довго лагодитимуть через серйозні пошкодження, сказав Плетенчук.
Євген Федоров заявив, що росіяни в паніці через те, що РФ втратила Чорноморський флот. У Держдумі країни-агресора Росії Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, однак повністю розгромлений.
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