Спецоперація "Рибалка": ГУР отримало секретні дані про флот РФ – що відомо

Внаслідок цієї операції була отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським Силам безпеки і оборони, каже Юсов.

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ГУР отримало секретні дані про флот РФ / колаж: Главред, фото; Вікіпедія, УНІАН

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони у ході спецоперації "Рибалка" вдалося пошкодити російський ракетний корабель "Серпухов" і отримати секретні дані про Балтійський флот і військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов під час пресконференції в Укрінформі.

"На початку квітня цього року з’явилася інформація про інцидент, задимлення з малим ракетним кораблем "Серпухов", який в складі Балтійського флоту і знаходиться на базі у місті Балтійськ. Зараз ми можемо сказати, що це була частина операції "Рибалка", яка тривала з 2023 року", - наголосив Юсов.

Він додав, що внаслідок цієї операції була отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським Силам безпеки і оборони.

"Щонайменше на пів року виведено з ладу сучасний малий ракетний корабель "Серпухов", який був уведений на бойове чергування у 2015 році", - зауважив він.

Зазначається, що цю спецоперацію провели легіон "Свобода Росії" спільно з проектом "Хочу жить". Росіянину вдалося влаштувати пожежу на кораблі та забрати із собою секретні документи.

"Ворог до кінця не розуміє, що саме опинилося у нас, про що ми дізналися", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що виведений з ладу корабель "Серпухов" є носієм ракет типу "Калібр" і "Онікс", якими ворог б’є по українській території.

"Це перша наша операція на Балтійському флоті. Для ворога вона стала шоком і великою несподіванкою. Після цієї операції відбулися перестановки, розслідування, покарання у середині Балтійського флоту. Зрозуміло, що певні голови там полетіли", - додав Юсов.

Він назвав цю операцію ще одним успішним кроком легіону "Свобода Росії", який демонструє, що росіяни в середині країни готові боротися проти путінського режиму.

Ракетний корабель Серпухов Російський ракетний корабель Серпухов - малий ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М". Це 5-й корабель у цій серії. Росія спустила його на воду у 2015 році. На початку квітня цього року корабель відзначив своє дев'ятиріччя. Довжина - 74 метри, ширина 11, а висота становить 6,6 метра. Спочатку Серпухов був кораблем Чорноморського флоту РФ, проте пізніше його під номером 563 ввели до складу Балтійського флоту російських окупантів. На кораблі Серпухов була пускова установка на 8 крилатих ракет Онікс. Росіяни планували розмістити на ньому і ракети Циркон та Калібр.

Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов" - що відомо

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року з'явилася інформація, що у Калінінградській області країни-агресора РФ сталася пожежа на російському ракетному кораблі "Серпухов", унаслідок якої він зазнав серйозних пошкоджень.

Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук тоді сказав, що відновлення цього корабля може зайняти багато часу через нестачу компонентів у РФ.

За словами спікера Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, виведений з ладу на Балтиці ракетний корабель РФ "Серпухов" готували до перекидання в Чорне море.

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