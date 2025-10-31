"Кіл-зона" на фронті збільшилася до 20 км - Сирський

Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами

"Кілл-зона" на фронті збільшилася до 20 км / колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутні війська України

Сирський провів нараду з військової медицини

Сирський віддав приписи щодо постачання у війська нових наземних дронів

На фронті зростає концентрація ворожих дронів, унаслідок чого зона ураження збільшилася до 20 км. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

Сирський розповів, що провів нараду з військової медицини та підвищення рівня медзабезпечення ЗСУ.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кілл-зона" (kill zone - територія, що повністю контролюється вогнем, - ред.) збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами, на які маємо вчасно та ефективно реагувати", - написав головком ЗСУ.

За його словами, одним із таких рішень є ширше застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із позицій.

Сирський зазначив, що віддав необхідні приписи щодо постачання у війська нових наземних дронів.

"Окремо зупинилися на питаннях удосконалення прицільної медичної евакуації тяжкопоранених. Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові вертольоти, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою", - поінформував головком ЗСУ.

До речі, 14 жовтня Сирський на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що "кіл-зона" сягає лише 10 кілометрів.

У чому небезпека ударів РФ: думка експерта

Експерт зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що наразі українські військові фіксують польоти роторних FPV-дронів на відстані до 20-30 кілометрів, що значно ускладнює ситуацію. На більш далеких дистанціях російська армія використовує FPV-дрони крилатого типу - такі як "Блискавка" або "Привіт-82" у різних модифікаціях.

Удари дронів по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ озброїла "Шахеди" ШІ та камерами. Нові дрони мають перевагу - можливість змінювати траєкторію і управлятися оператором у реальному часі.

Нагадаємо, експерт розкрив, чим небезпечні оновлені "Шахеди". РФ почала використовувати дрони, які не контролюються операторами і завдають ударів по випадкових об'єктах.

Як повідомляв Главред, Росія оснащує дрони-камікадзе "Шахед" штучним інтелектом, що дає їм змогу самостійно розпізнавати й атакувати цілі, не піддаючись впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

