Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет Tomahawk, але є нюанс

Сергій Кущ
31 жовтня 2025, 19:55
У США тепер менше виправдань для того, щоб не постачати ракети.
Ви дізнаєтеся:

  • У Пентагоні готові поставити Україні ракети Томагавк
  • Остаточного рішення ще не ухвалено

Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності "Томагавк", оцінивши, що це не матиме негативного впливу на запаси США.

Водночас остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа, за словами трьох американських і європейських чиновників, обізнаних із цим питанням, пише CNN.

За інформацією видання, об'єднаний штаб поінформував Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, якраз перед зустріччю Трампа із Зеленським.

За словами двох європейських чиновників, ця оцінка викликала схвалення європейських союзників США, які вважають, що у США тепер менше виправдань для того, щоб не постачати ракети. За кілька днів до зустрічі із Зеленським Трамп також заявив, що у США є "багато "Томагавків", які вони потенційно можуть передати Україні.

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли за кілька днів Трамп різко змінив свою точку зору, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі із Зеленським, що США "мають потребу" в "Томагавках". Потім він сказав Зеленському за зачиненими дверима, що США не будуть їх надавати - принаймні поки що.

Ракета Tomahawk
Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

