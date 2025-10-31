Великий ажіотаж: в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа

Головне:
- Цього року в України нижчий вражай гречки
- Ажіотажний попит на крупу спровокує зростання цін
- Наразі її середня вартість складає 41,72 гривні
Цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж. Про це заявив директор спілки Борошномели України Родіон Рибчинський, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, підстав для зростання цін на гречку цього року немає, проте вони зростатимуть.
"Якась газета чи телеграм-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожчає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли", - наголосив він.
Експерт зауважив, що ажіотажний попит на гречку, жито та інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.
Ціни на гречку в Україні
Варто додати, що згідно з даними Мінфін, ціни на гречку в Україні наразі коливаються в межах від 39,90 до 52,20 гривень. Середня вартість складає 41,72 гривні.
Водночас, середньомісячні ціни на цю крупу у вересні були в межах 34,86 гривень.
Які продукти можуть подорожчати у листопаді
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що ціноутворення формується під впливом низки факторів: інфляції, амортизаційних витрат, підвищення зарплат, браку робочої сили й поступової автоматизації.
Зокрема, він зазначив, що в Україні може подорожчати хліб. Так, за підсумками року, зростання цін може скласти близько 25%.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, на українських тепличних комбінатах підходить до завершення сезон реалізації огірків. При цьому українські виробники до кінця сезону підвищують ціни на цей овоч практично щодня.
Також відомо, що з початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Гуртові ціни на овоч зараз коливаються в межах 7–13 грн/кг.
Крім того, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський заявив, що продукція, яка швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, почне дорожчати через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
