Суд обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Труханову – перші подробиці

Відомо, що Труханов носитиме електронний браслет.

https://glavred.net/ukraine/sud-obrav-zapobizhniy-zahid-truhanovu-pershi-podrobici-10711250.html Посилання скопійоване

Труханову обрали запобіжний захід / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/gtrukhanov

Коротко:

31 жовтня Труханову обрали запобіжний захід

Його звинувачують у службовому недбальстві

Він буде під домашнім арештом до 28 грудня

31 жовтня в Печерському райсуді Києва відбулося засідання на якому обрали запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову. Його звинувачують у службовому недбальстві, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей. Про це відомо із трансляції Суспільного із зали суду.

Суд постановив, що Труханов цілодобово буде під домашнім арештом до 28 грудня 2025 року. Він також носитиме електронний браслет. Виняток – необхідність отримати невідкладну медичну допомогу та потреба прослідувати в укриття під час повітряної тривоги.

відео дня

Відомо, що поліцейські можуть приходити до Труханова, щоб перевірити, чи він носить браслет.

Варто зауважити, що ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня оголошення. Адвокати вже пообіцяли, що оскаржать рішення суду.

Вироки іншим чиновникам

Окрім Труханова підозри отримали 8 людей. Щодо них уже відбулося засідання. Так:

заступнику міського голови призначили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу і головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги"- нічний домашній арешт з носінням електронного браслета;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру і директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 мільйона гривень;

директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 мільйони гривень.

Підозра Труханову

У Нацполіції заявляли, що колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, двом його заступникам, кільком посадовцям міської ради та представникам комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості, через яку система водовідведення міста виявилася непідготовленою до стихії.

Правоохоронці провели понад 25 обшуків у міськраді, департаментах і за місцями проживання підозрюваних. Поліцейські вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Геннадій Труханов - останні новини України

Як повідомляв Главред, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

В СБУ заявляли, що Геннадія Труханова позбавили українського громадянства на основі матеріалів, зібраних Службою безпеки України. Як встановила СБУ, Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Труханов Геннадій Труханов — український політик, колишній міський голова Одеси (2014—2025), керівник регіональної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання. Колишній член Партії регіонів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред