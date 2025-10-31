Рус
"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

Марія Николишин
31 жовтня 2025, 22:45
Трегубов підкреслив, що російські БпЛА намагаються відсікти постачання для ЗСУ.
Окупанти тиснуть на Куп’янськ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Ключові тези:

  • Окупанти продовжують тиснути на Куп’янськ
  • Ворог зараз присутній у північних районах міста
  • Паралельно з наземними діями росіяни активно використовують ударні дрони

Окупанти продовжують тиснути на місто Куп’янськ в Харківській області. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Російські війська досягли успіху на північному напрямку і зараз присутні в частині міста.

"У районі Куп’янська ворог зараз присутній у північних районах міста. Приблизно до 20% районів міста намагається зараз зайняти саме на півночі", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що паралельно з наземними діями ворог активно використовує ударні дрони. Мета цих ударів — перерізати українські шляхи постачання, що є критично важливим для оборони міста.

Трегубов наголосив, що ситуація, яка склалася навколо Куп’янська, є "подвійною облогою". Це стосується повітряного простору та логістики.

"З погляду БпЛА ситуація та сама у протилежний бік", - додав він.

Зазначається, поки російські БпЛА намагаються відсікти постачання для Сил оборони, українські безпілотники діють симетрично, повністю перекриваючи шляхи постачання для окупаційних військ.

"Усі постачання противника українські БпЛА відсікають, тому в цьому плані місто якось перебуває в подвійній облозі, якщо брати саме повітря", - додав начальник управління комунікацій.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Тактика РФ на фронті

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що росіяни очікують, що ось-ось фронт може посипатися.

На його думку, зараз Москва робить ставку на дальні удари, і війна на виснаження переходить у фазу тотальної війни, метою якої є зробити територію України непридатною для проживання та, відповідно, для організації опору російському наступу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація у місті Покровськ, що Донецькій області, складна, але суттєвих змін немає. Українські захисники потроху знищують окупантів.

Речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал заявив, що російські війська увійшли на околиці Мирнограду в Покровському районі Донецької області, де зараз тривають вуличні бої.

Крім того, відомо, що кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив військовому командуванню країни-агресорки Росії завдання встановити контроль над українським містом Покровськ до середини листопада поточного року.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

