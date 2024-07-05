Таких об'єктів більше немає: РФ втрачає військово-морський центр у Криму - ВМС

Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази Чорноморського флоту і перебувають у Новоросійську, каже Неїжпапа.

https://glavred.net/ukraine/takih-obektov-bolshe-net-rf-teryaet-voenno-morskoy-centr-v-krymu-vms-10578437.html Посилання скопійоване

РФ втрачає військово-морський центр у Криму / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з deepstatemap

Чорноморський флот країни-агресорки Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку Києва. Про це заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Reuters.

За його словами, удари українських ракет та морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів.

"Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, сторіч. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр", - сказав Неіжпапа. відео дня

Командувач ВМС зауважив, що Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою, для атак на російські судна, а також завдавала ударів по об'єктах флоту та інших військових цілей у Криму з використанням ракет Storm Shadow та ATACM.

"Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази Чорноморського флоту і перебувають у Новоросійську, частина з них – в Азовському морі", – сказав він.

За його словами, російська військово-морська база в Новоросійську на східному узбережжі Чорного моря не має таких об'єктів, як кримський Севастополь, який служив місцем зберігання та навантаження крилатих ракет, які використовуються військовими кораблями для нанесення авіаударів по Україні.

"Я розумію, що зараз у Новоросійську намагаються вирішити цю проблему", - сказав Неїжпапа, назвавши це "головною проблемою" для флоту.

Він додав, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, зокрема п'ять, за його словами, утилізувались внаслідок підриву на морських мінах, встановлених українськими військово-морськими безпілотниками поблизу Севастопольської бухти.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Чорноморський флот РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

В Азовському морі українські дрони несуть загрозу для російських суден після того, як удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту змусили РФ передислокувати кораблі з окупованого Криму до Новоросійська та в інші місця. Це є свідченням того, що Київ має намір атакувати інфраструктуру Москви за межами Чорного моря, йдеться в матеріалі Newsweek.

З моменту втрати крейсера "Москва" Чорноморський флот РФ фактично можна називати флотилією. Проте, незважаючи на цю втрату, у складі флоту окупантів все ще залишається значна кількість кораблів, серед яких є носії крилатих ракет.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред