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Чи обов'язково знищувати Керченський міст: головком українського флоту оцінив варіант

Дмитро Відоменко
6 липня 2024, 23:01
108
Для звільнення тимчасово окупованого Росією Криму необхідно знищити Керченський міст, заявив головком українського флоту Олексій Неїжпапа.
Неїжпапа, Кримський міст
Знищення Кримського мосту - командувач флоту України Олексій Неїжпапа пояснив варіанти/ колаж Главред, фото УНІАН і kerch_most_ru

Для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морськими силами ЗСУ, у рамках проєкту "Мосейчук+".

Як каже флотоводець, через Керченський міст здійснюється постачання - хоча і в менших обсягах - але він, як і раніше, залишається основним каналом постачання російських військ.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і він має бути знешкоджений. Тому є така мета, тому що по ньому йде постачання, хоч уже й не в таких обсягах, але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ. Це військова мета і вона залишається нею", - сказав Неїжпапа.

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Як підкреслив офіцер, що для здобуття перемоги в Криму потрібно знищити всю військову логістику росіян. Командувач укаїнським також порадив українцям триматися подалі від військових об'єктів в окупованому Криму.

"Українці, бережіть себе, ми повернемося і поставимо все на свої місця", - наголосив Неїжпапа.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст було відкрито 2018 року, залізничний - у 2019-2020 роках.

Удари ЗСУ по Кримському мосту - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кримський міст - больова точка диктатора Путіна на тимчасово окупованому півострові.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно побудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ.

До того ж, розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Кримський міст війна Росії та України
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