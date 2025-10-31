Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

Китай також зацікавлений використовувати Росію як таран проти Європи.

Сі Цзіньпін і Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот

Китай хотів би залишити рану на території Європи у вигляді окупованих територій, щоб продавати свої миротворчі послуги європейцям і тиснути на них, обіцяючи якісь гарантії.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Китай також зацікавлений використовувати Росію як таран проти Європи, щоб не підвищувалися тарифи та інше.

"Хоча тарифи Європа все одно підвищуватиме, тому що промисловість падає, і європейська економіка не в найкращому стані через великий наплив китайських товарів", - пояснив Загородній.

Водночас експерт зазначив, що Китай влаштовує і нинішня Росія, що деградує, з якої китайці викачують ресурси, і шматки Росії - нафту, газ і ліс можна вивозити з Якутії, без участі Москви в цьому процесі.

"Усе впирається в Німеччину: якщо вона вирішить, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати, і поставить це питання руба перед Китаєм, то Пекін цілком може піти на дезінтеграцію РФ, щоб зберегти відносини з Європою, насамперед, торговельні", - зазначив Загородній.

Як повідомляв Главред, зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна відбулася 30 жовтня в Пусані. Основна мета переговорів - обговорення двосторонніх відносин і питань, що становлять взаємний інтерес, включно з війною Росії проти України.

Також президент США Дональд Трамп зазначив, що вони з Сі Цзіньпіном домовилися спільно працювати над врегулюванням війни. Президент наголосив, що головним завданням є завершення війни та мінімізація людських втрат, а питання російської нафти та економічної вигоди під час обговорень не порушувалися.

Окрім цього, зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї може стати ключовим кроком у спробах США завершити війну в Україні. Оскільки підтримка Китаю важлива для Москви, Трамп планував переконати Пекін послабити зв'язки з Росією.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ і є частим гостем політичних ток-шоу.

