Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

Сергій Кущ
31 жовтня 2025, 20:57
260
Китай також зацікавлений використовувати Росію як таран проти Європи.
Сі Цзіньпін і Путін
Сі Цзіньпін і Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як Китай використовує Росію
  • Хто може зіграти вирішальну роль у відносинах РФ і Китаю

Китай хотів би залишити рану на території Європи у вигляді окупованих територій, щоб продавати свої миротворчі послуги європейцям і тиснути на них, обіцяючи якісь гарантії.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

відео дня

За його словами, Китай також зацікавлений використовувати Росію як таран проти Європи, щоб не підвищувалися тарифи та інше.

"Хоча тарифи Європа все одно підвищуватиме, тому що промисловість падає, і європейська економіка не в найкращому стані через великий наплив китайських товарів", - пояснив Загородній.

Водночас експерт зазначив, що Китай влаштовує і нинішня Росія, що деградує, з якої китайці викачують ресурси, і шматки Росії - нафту, газ і ліс можна вивозити з Якутії, без участі Москви в цьому процесі.

"Усе впирається в Німеччину: якщо вона вирішить, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати, і поставить це питання руба перед Китаєм, то Пекін цілком може піти на дезінтеграцію РФ, щоб зберегти відносини з Європою, насамперед, торговельні", - зазначив Загородній.

Переговори Трампа з Сі Цзіньпіном - новини за темою

Як повідомляв Главред, зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна відбулася 30 жовтня в Пусані. Основна мета переговорів - обговорення двосторонніх відносин і питань, що становлять взаємний інтерес, включно з війною Росії проти України.

Також президент США Дональд Трамп зазначив, що вони з Сі Цзіньпіном домовилися спільно працювати над врегулюванням війни. Президент наголосив, що головним завданням є завершення війни та мінімізація людських втрат, а питання російської нафти та економічної вигоди під час обговорень не порушувалися.

Окрім цього, зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї може стати ключовим кроком у спробах США завершити війну в Україні. Оскільки підтримка Китаю важлива для Москви, Трамп планував переконати Пекін послабити зв'язки з Росією.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ і є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тарас Загородній
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантів

"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантів

22:50Фронт
"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

22:45Фронт
Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

20:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути

Останні новини

22:50

"Сміливий контрнаступ": біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантів

22:45

"Подвійна облога" міста: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

22:29

Українцям дали 20 днів: у ТЦК розповіли, кому загрожує подвійний штраф

22:15

Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима: Цукерберг не аплодував

21:54

"Агро Газ Трейдінг" заявила про кампанію з дискредитації, пов'язаною із приватизацією ОПЗ

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
21:28

Спала з одруженим: Софія Шамія зі скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знаки зодіаку розбагатіють уже в листопаді: грошей у них буде багато

21:21

Нагар та іржа зникнуть із чавунних сковорідок, якщо потерти їх одним овочемВідео

21:13

Великий ажіотаж: в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа

Реклама
20:59

Наталка Денисенко прийшла на "Холостяк" і обговорила учасниць - деталі

20:57

Китай зруйнує Росію: Загородній озвучив несподіваний результат для Путіна

20:55

Пристрасті навколо Венесуели: Мадуро запросив у Путіна військову допомогу

20:52

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

20:34

Нові графіки відключень на 1 листопада: скільки годин українці будуть без світла

19:55

Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет Tomahawk, але є нюанс

19:54

Якими дровами не варто топити - не дадуть тепла, лише заб'ють димар

19:48

Опадів майже не буде: синоптики назвали регіони, яким не пощастить з дощами

19:43

"Кіл-зона" на фронті збільшилася до 20 км - Сирський

19:36

"Припускає інтимні сцени": що Тарас Цимбалюк розповів про колишню

19:35

Лід "сповзе", але є нюанс: чи варто натирати вікна авто оцтом взимкуВідео

Реклама
19:35

Зав'язувати на 9 вузлів: навіщо люди носять чорну нитку на нозі

19:10

Що відбувається в Покровську: важливий нюансПогляд

19:06

Індія відновила закупівлі російської нафти, незважаючи на санкції США - Reuters

18:59

Пролежить цілий рік: найкращі варіанти зберігання капусти, якщо немає погреба

18:37

"Кошти не зараховані": клієнт ПриватБанку втратив $100 за кілька хвилин

18:28

Суд обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Труханову – перші подробиці

18:16

"Зробив купу дурниць": Колін Фаррелл розповів, як розлютив Тома Круза на зйомках

17:57

Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

17:57

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

17:40

Однією країною Європи правлять одразу три президенти - як так сталося

17:26

Безпілотники з ШІ прискорюють війну в Україні, проте є небезпечний момент - ЗМІ

17:20

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути новини компанії

17:09

Іграшкові копії Шахедів для дітей: в Росії вийшли на новий рівень цинізму

16:58

"Мої діти говорять російською": Приходько жорстко "пройшлася" по Мандзюк

16:56

Деякі вітчизняні продукти невдовзі стануть розкішшю: через що злетять ціни

16:53

Долар стрімко летить униз, євро не відстає: новий курс валют на 3 листопада

16:30

Стережіться снів: які 3 знаки зодіаку в листопаді 2025 року змінять свою долю

16:21

Слово "комплімент" можна замінити: названо милозвучні українські відповідникиВідео

16:12

В Іспанії проведуть "секретну" зустріч 35 країн для обговорення війни в Україні - ЗМІ

16:01

"Відмовляється зустрічатися": донька екссолістки "ВІА Гри" прийняла рішення

Реклама
15:52

Українцям розповіли, де можна законно заготовляти дрова на зиму, щоб не отримати штраф

15:27

"Цілі визначено": Зеленський заінтригував заявою про нові далекобійні удари по РФ

15:17

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

15:05

Фонд Solidarity: як LEROY MERLIN Україна допомагає відновлювати надію новини компанії

15:02

Ціни підвищують майже щодня: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

14:54

Як позбутися неприємних запахів у холодильнику раз і назавжди: простий лайфхак

14:26

Настя Каменських відмовилася від їжі - що з нею відбувається

14:14

Гороскоп на листопад 2025: лише 3 знаки зодіаку чекає фінансова фортуна

14:05

Україна знищила "Орєшнік" під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

13:58

Найкрасивіше село на планеті: де знаходиться та чому місцеві ладні звідти втекти

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти