Паніка в РФ: Урал, Сибір та Далекий Схід готують до атак українських дронів - ЗМІ

Державні та приватні структури РФ масово закуповують антидронове обладнання.

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Українські дрони можуть знову атакувати РФ, однак вже на більші відстані / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Влада РФ очікує, що українські дрони скоро атакуватимуть Далекий Схід

Росіяни витратили вже більше 800 мільйонів рублів на антидронове обладнання

У п'ятницю, 25 жовтня, з'явилася інформація про посилену підготовку влади країни-агресора Росії до майбутніх атак України дронами вглиб РФ. Як повідомляють росЗМІ, державні структури витрачають на це шалені суми.

Судячи із даних на сайті державних закупівель, у Росії вже не розраховують, що Україна обійдеться атаками на прикордонні регіони РФ. Ворог готується до дронових ударів навіть по об'єктах на Далекому Сході, Уралі та Сибірі.

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Станом на зараз росіяни витратили вже 841 мільйон рублів на антидронове обладнання, з них 411 мільйонів на Уралі, 90 мільйонів на Сибірі та 340 мільйонів на Далекому Сході. Сумарно це у 22 рази більше, ніж у минулому році.

Що цікаво - найбільше ударів українських дронів бояться керівники аеропортів, нафтобаз та підприємств нафтового і енергетичного секторів. Вони витрачають великі суми на апаратуру проти дронів навіть для підприємств за полярним колом.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"В округах, які знаходяться у безпосередній близькості від кордонів з Україною, витрати, навпаки, скоротилися", - йдеться у повідомленні.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки українських дронів вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, що українські воїни у ніч проти 23 жовтня вдруге атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ. Також Сили оборони випробували на міцність протиповітряну оборону тимчасово окупованого Криму.

Напередодні, як повідомляв Главред, у ніч проти 22 жовтня дрони атакували чотири російські заводи, три з яких офіційно займаються виготовленням спирту. Хоча насправді РФ використовує ці обʼєкти і для виготовленняпалива для воєнних потреб та вибухових речовин.

Раніше внаслідок атаки українських дронів на завод імені Свердлова в російському Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, було пошкоджено один із цехів підприємства.

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