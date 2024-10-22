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"Вибухова" ніч в РФ: дрони атакували одразу декілька підприємств в різних областях

Даяна Швець
22 жовтня 2024, 08:23
251
В аеропорту у Нижньому Новгороді Нижньогородської області ввели план "Килим".
'Вибухова' ніч в РФ: дрони атакували одразу декілька підприємств в різних областях
Вночі в РФ лунали сильні вибухи / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Сьогодні, у вівторок, 22 жовтня, одразу у декількох областях РФ, а саме, в Тамбовській, Тульській, Брянській та Воронезькій пролунали вибухи через атаку безпілотників.

У Єфремові Тульської області Росії після масштабних вибухів, місцеві жителі повідомляють про пожежу поруч із Єфремовським заводом синтетичного каучуку в районі ТЕЦ.

Окрім цього, у Суземському районі також повідомили про атаку безпілотника на ТЕЦ.

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Губернатор зазначив, що постраждали два спиртзаводи.

"Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу в селищі Лужківське Суворовського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем", - заявив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

Ба більше, у Тамбовській області РФ безпілотники атакували російське підприємство "Біохім", а у Воронезькій області Росії промислове підприємство.

"Сьогодні о 5:20 ранку в м. Рассказово, імовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням", - зазначив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий инфографика / Инфографика: Главред

Як стверджує губернатор, постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Атаку безпілотників підтвердив і керівник Воронезької області РФ.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства", - заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.

Губернатор зізнався, що виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". З самого ранку на місці працюють пожежні розрахунки, а небезпека атаки БПЛА в регіоні зберігається.

Після вибухів аеропорт у Нижньому Новгороді Нижньогородської області закрили, повідомила російська влада. Ймовірно, що в аеропорту ввели план "Килим" – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як відомо, один із найбільших заводів РФ призупинив роботу. Йдеться про "Кремній ЕЛ" у Брянській області - там через атаку дронів було "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".

Також унаслідок атаки дронів на завод імені Свердлова в російському Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, пошкоджено один із цехів підприємства.

Окрім цього, у ЗСУ зробили інтригуючу заяву щодо знищення Кримського мосту. У Сил оборони свої пріоритети щодо ураження ворожих об'єктів.

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