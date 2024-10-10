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Там було майже 60 літаків і не тільки: нові деталі атаки на військовий аеродром РФ - ЗМІ

Юрій Берендій
10 жовтня 2024, 15:36
392
На моменту атаки Сил оборони України по військовому аеродрому в російській Адигеї на ньому перебувало 57 бортів різних типів.
Там було майже 60 літаків і не тільки: нові деталі атаки на військовий аеродром РФ - ЗМІ
Нові деталі атаки військовий аеродром РФ в Адигеї / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Astra

Атаку на військовий аеродром "Ханська" в Адигеї здійснили безпілотники СБУ, ГУР та ССО. Під час цієї операції на летовищі перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8. Наразі триває встановлення, скільки з них було знищено чи пошкоджено. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Відомо, що на аеродромі масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада оголосила евакуацію.

На аеродромі виникли масштабні пожежі та детонації, що підтверджується супутниковими даними. Місцева влада оголосила евакуацію.

відео дня

За даними джерел, цей аеродром у Краснодарському краї (приблизно за 450 км від лінії фронту) використовується Росією для дозаправки та нанесення ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах.

"СБУ системно знищує військовий потенціал ра**истів. Після кожної атаки у РФ все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у Росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні", — заявило поінформоване джерело.

Ще одне джерело у спецслужбах уточнило, що на аеродромі в Адигеї дислокується російська 272-а навчальна авіаційна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Сєрова.

Під час атаки на летовищі були розміщені бойові літаки та гелікоптери, зокрема:

  • 12 Су-34,
  • 2 Diamond DA42,
  • 37 Л-39,
  • 4 Су-35С,
  • 2 Мі-8.

Крім того, в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО атакували склад "шахедів" в районі Єйська, що спричинило кілька потужних вибухів, пожежу та подальшу детонацію безпілотників.

Дрон Лютий инфографика
Що відомо про український ударний БпЛА "Лютий" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська" біля станиці Ханська, неподалік від Майкопа в республіці Адигея. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих мешканців.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові в ніч на 10 жовтня завдали удару по аеродрому "Ханська", зокрема було уражено складу боєприпасів російських окупантів.

Також у ніч на 9 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем України атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області.

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