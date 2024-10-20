Нічна атака дронів на вибуховий завод у Росії: розкрито нові деталі

Місцева влада стверджувала, що ударні дрони вдалося заглушити РЕБами.

https://glavred.net/world/nichna-ataka-droniv-na-vibuhoviy-zavod-u-rosiji-rozkrito-novi-detali-10606955.html Посилання скопійоване

Атака дронів - подробиці удару по заводу в Дзержинську / Колаж Главреда. Фото: ASTRA

Українські спецслужби підтвердили удар по вибуховому заводі у місті Дзержинськ Нижньогородської області у ніч проти 20 жовтня, пише низка ЗМІ з посиланням на джерела.

Завод є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Відстань від українського кордону до заводу - 900 км.

Як зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, цей завод є одним з найбільших російських підприємств, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

відео дня

Основна продукція підприємства включає вибухові речовини, бойові заряди, компоненти для ракетних палив, зокрема твердопаливних ракет, хімічні компоненти.

Удар по заводу в місті Дзержинськ - подробиці удару

Як писав Главред, у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ цієї ночі пролунали вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", який входить у військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Вибухи у районі Дзержинська, а також обласного центру - міста Нижній Новгород, залунали близько пів на п'яту ранку за місцевим часом. Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив, що цієї ночі ППО та РЕБ нібито "відбили атаку БПЛА на території дзержинської промзони".

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред