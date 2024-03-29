Військовий експерт пояснив, що варто терміново змінити в мобілізації в Україні

На думку військово-політичного оглядача Олександр Коваленко в коментарі для прокоментував ситуацію.

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Що варто терміново змінити в мобілізації: думка експерта / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

Після того, як командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк виклав у соцмережі пост про необхідність і важливість мобілізації і те, що в інформпросторі працівників ТЦК дехто назвав "людоловами", резонанс триває й досі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для порталу ТСН прокоментував ситуацію.

"По-перше, це все (негативне ставлення частини громадян до мобілізації - Главред) стало можливим через інформаційно-психологічні спецоперації, які росіяни постійно від 2022 року намагалися використати в нашому інформпросторі, перекручуючи факти. З іншого боку, не потрібно зменшувати негативну роль ТЦК. Ми дуже добре знаємо про скандали з воєнкомами, які мають вілли в Іспанії. Звідки вони там взялися? За рахунок чесної зарплати? Я думаю, що ні. І багато хто знає, що ні", - каже фахівець.

За словами Коваленка, у суспільстві є повага до військових, які повернулися з фронту, але водночас певне негативне ставлення до ТЦК теж має місце.

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"Повага до військових (які пройшли війну - Главред) є. Що стосується ТЦК - два роки тому ми всі бачили, як біля військкоматів збиралися черги. Вони були в кожному місті. Але через два роки військкомати зганьбили свою репутацію. Це їхня провина. ІПСО, якими користується наш ворог - вони тільки посилили цей потенціал. Потрібно було жорстко контролювати ТЦК. Ну гаразд, одного затримали, а як щодо інших? В інших регіонах не так? У тому й проблематика, що охочих іти в армію набагато менше, ніж це було 2022 року. Проблематика в тому, що "перевертні" в погонах нівелювали репутацію військкоматів і військових в очах громадян", - підсумував експерт.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - останні новини:

Верховна Рада 7 лютого проголосувала законопроєкт про посилення мобілізації в першому читанні. Документ під №10449 підтримали 329 парламентаріїв. Нардепи розглянули половину правок і продовжують роботу над ініціативою.

Скандальні правки, що передбачають заморожування рахунків і блокування банківських карток осіб, яких держава визнає ухильниками, 12 березня було вилучено із законопроєкту Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У Міноборони розкрили плани щодо мобілізації: держава має намір дати відпочити 330 тисячам українських військових. Для цього влада збирається мобілізувати 500 тисяч українців.

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