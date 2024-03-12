Блокування карток та обмеження на авто: комітет ухвалив поправки до закону про мобілізацію

Нардеп прокоментував голосування за правки в законі про мобілізацію.

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Комітет ухвалив правки в законі про мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні очікується друге читання законопроєкту про мобілізацію, до якого було внесено масу правок. Деякі з них розглянули сьогодні, 12 березня. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Однією з найрезонансніших норм закону про мобілізацію стала пропозиція блокувати банківські рахунки та обмежувати право на водіння автомобіля громадянам України.

Згідно зі словами нардепа, на засіданні Комітету з нацбезпеки і оборони пройшла правка, яка дає можливість виключити з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства.

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Тобто, пропозиції про заморожування та блокування рахунків і банківських карт, обмеження на виїзд за кордон і керування автомобілем - будуть відхилені.

Правка пройшла з голосуванням 7 голосів "За" і 6 голосів "Проти".

Також, за словами Олексія Гончаренка, після цього засідання було перервано і закрито головою комітету. Воно має продовжитися завтра.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 роках була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ та організацій. З 2022 року в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація. Загалом за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, у парламентському Комітеті з питань нацбезпеки і оборони наразі серйозно розглядають лише одне обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації, - щодо права керування транспортними засобами. Про це заявив член комітету і нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський під час брифінгу в середу, 6 березня.

Також, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує рекомендувати Раді розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Про це повідомив член Комітету Федір Веніславський під час брифінгу. Профільний комітет Верховної Ради ще не сформулював свого висновку щодо законопроєкту.

Крім іншого, в Україні можуть розробити нову систему бронювання від мобілізації. Цю можливість можу надати IT-фахівцям, чиновникам, поліцейським і тим, хто отримує зарплату певного рівня. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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