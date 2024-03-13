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Дати відпочинок 330 тисячам військових: у Міноборони розкрили плани щодо мобілізації

Андрій Ганчук
13 березня 2024, 10:17оновлено 13 березня, 10:48
Україна може призвати до 500 тисяч осіб у рамках нової хвилі мобілізації, написали журналісти Financial Times із посиланням на Міністерство оборони.
Мобілізація, Рада
Київ хоче дати відпочити військовим, які на фронті - FT / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Україна має намір оновити законодавчу базу, щоб провести нову хвилю військової мобілізації. Держава збирається дати відпочити 330 тисячам військовослужбовців, які виснажені боями з окупаційними військами агресора Росії.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що влада збирається мобілізувати до 500 тисяч українців. Частина новобранців замінить поранених і братиме участь у військових заходах залежно від ситуації.

Крім того, зазначено, що зміни до законодавчої бази викликали безліч суперечок. Законодавці представили понад 4 тисячі поправок.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа у другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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ЗСУ мобілізація в армію війна Росії та України
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