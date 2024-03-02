Хто зможе отримати бронь від мобілізації: у Раді дали відповідь

Хто зможе отримати бронь від мобілізації в Україні за новим законом про мобілізацію - депутат Федір Веніславський дав повну відповідь.

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Конкретний перелік категорій громадян, які отримають бронь від мобілізації, затвердить Кабмін - нардеп Веніславський / колаж Главред, фото УНІАН і Генштаб ЗСУ

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відтермінування не лише для держслужбовців, а й для низки інших професій, які є критично важливими для роботи держави і суспільства, однак конкретний перелік цих категорій має затвердити уряд. Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми дійшли консенсусу, що бронювання зберігатиметься для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері критична для функціонування держави та органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету міністрів", - пояснив народний обранець.

За словами Веніславського, у законопроєкті визначається лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів, а щодо держслужбовців категорій "Б" і "В" - серед них може бути заброньовано до половини від загальної кількості військовозобов'язаних.

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"Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів - для них слід зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи", - підсумував він.

Хто такий Федір Веніславський? Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в другому читанні до кінця березня. У документ внесено понад 4 тисячі поправок. Порівняльна таблиця законопроекту очікується до 4 березня, після чого почнеться постатейне обговорення, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Також військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов наголосив на необхідності переорієнтації з мобілізації на рекрутинг для набору військових. Він зазначив, що рекрутинг успішно працює, оскільки люди охочіше готові вступати в конкретні бригади, ніж проходити через ТЦК.

Крім цього, члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України вже опрацювали деякі положення закону про мобілізацію. Член комітету Ірина Фріз у Facebook повідомила, що протягом двох днів роботи комітет не підтримав деякі пропозиції, як-от обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків та електронні повістки.

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