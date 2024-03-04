Бронь від мобілізації з урахуванням податків: прем'єр - про важливі зміни

В Україні для забезпечення одного військового необхідно 8 платників податків.

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Уряд працює над визначенням параметрів для бронювання від мобілізації / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

В Україні намагаються визначити параметри справедливого бронювання працівників від мобілізації. Уряду слід враховувати і те, що для забезпечення одного військового потрібно 8 платників податків. Про це під час пресконференції заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

"У нас в країні люди повинні ділитися на дві категорії: ті, які захищають країну, або ті, які працюють і наповнюють бюджет. Ми вже порахували співвідношення податків - не менш як 1:8. Восьмеро працюючих повинні забезпечувати одну людину, яка ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше - це означатиме, що у нас не буде спроможності забезпечувати наші Сили безпеки та оборони", - каже Шмигаль.

Нині в Україні заброньовані 700 тисяч українців. В першу чергу мова йде про працівників, які забезпечують життєдіяльність країни і працюють на критичних підприємствах.

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"Крім того, є й інші підприємства критичної інфраструктури, де уже сьогодні (з Генштабом погоджено) працівники бронюються або 100%, або у тому відсотку, якого достатньо для забезпечення життєдіяльності підприємства", - сказав Шмигаль.

Він додав, що до підприємств, які повинні бути заброньовані, слід віднести ті, які поповнюють держбюджет та допомагають у фінансування Сил безпеки. Такі підприємства повинні бути виділені Мінфіном. Мова йде про ті, розмір сплати податків яких є вище середнього у галузі. Такі підприємства мають вагомий критичний вплив на економіку України, каже прем'єр.

"Виходячи з цих параметрів, ми намагаємося визначити справедливе бронювання: середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією… Усі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. Це буде майбутня рамка системи бронювання, над якою ми працюємо", - додав Шмигаль.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 27 лютого, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію, до якого подали 4196 правок. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що 28 лютого розпочали розгляд законодавчих пропозицій, які умовно об'єднали у 17 основних блоків.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей. Генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначив, що перший етап мобілізації 300 тисяч осіб має відбутися в прискореному порядку.

Крім цього, в Україні спростили правила бронювання працівників оборонних підприємств. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зауважило, що компаніям, які працюють на потреби армії, запропоновано два варіанти бронювання.

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