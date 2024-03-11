Скільки треба заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації: відповідь нардепа

У Кабінеті міністрів України розглядають новий спосіб бронювання від мобілізації.

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Скільки треба заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть розробити нову систему бронювання від мобілізації. Цю можливість можу надати IT-фахівцям, чиновникам, поліцейським і тим, хто отримує зарплату певного рівня. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Згідно з його словами, нова система враховуватиме рівень заробітної плати для бронювання від служби в армії.

Забронювати від армії планують такі категорії громадян:

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чиновників категорії А

працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та постачальників ЗСУ

співробітників поліції

Також отримають бронь працівники паливно-енергетичного комплексу та оператори зв'язку.

До того ж, забронюватися від мобілізації зможуть громадяни, які отримують зарплату понад 35 000 грн, громадяни, які сплачують ПДФО 6,3 тисячі гривень та ЄСВ - 7,7 тисяч гривень, а також резиденти Diia City за умови сплати ПДФО у 6,3 тисячі гривень.

Що таке ЄСВ? Єдиний соціальний внесок - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Запроваджено з 1 січня 2011 року, замінив собою чотири окремі відрахування: до Пенсійного фонду; до фондів страхування на випадок безробіття; з тимчасової втрати працездатності; від нещасних випадків на виробництві.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні намагаються визначити параметри справедливого бронювання працівників від мобілізації. Уряду слід враховувати й те, що для забезпечення одного військового потрібно 8 платників податків. Про це під час пресконференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також, у парламентському Комітеті з питань нацбезпеки та оборони наразі серйозно розглядають лише одне обмеження для військовозобов'язаних, які ухилялися від мобілізації - щодо права керування транспортними засобами. Про це заявив член комітету і нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський під час брифінгу в середу, 6 березня.

До того ж за два тижні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує рекомендувати Раді розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Профільний комітет Верховної Ради ще не сформулював свого висновку щодо законопректу.

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