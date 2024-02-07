Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації: деталі

Українські парламентарії підтримали в першому читанні законопроєкт №10449, яким передбачено нові правила проведення військової мобілізації в Україні.

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Законопроєкт про посилення мобілізації підтримали 243 нардепа / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада України в середу, 7 лютого, ухвалила в першому читанні законопроєкт №10449, яким передбачається посилення мобілізації в Україні. Документ підтримали 329 нардепів. Закон має набути чинності у квітні. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що парламентарії підтримали урядовий законопроєкт. Очікується, що закон буде ухвалено в цілому в останній місяць лютого. Документ буде підписано на початку березня і він набуде чинності у квітні.

"Законопроєкт ухвалено без пропозицій Комітету. Далі внесення поправок 14 днів до 21 лютого і подальше друге читання. Тобто найімовірніше буде ухвалено законопроєкт у цілому в останній місяць лютого, підписано на початку березня і набуде чинності через місяць, тобто у квітні", - вважає нардеп. відео дня

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Депутати підтримали в першому читанні новий закон про мобілізацію / Telegram-канал Я. Железняка

Посилення мобілізації в Україні

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Документ зареєстрували під №10449. У ньому зазначено, що призовний вік за мобілізацією знизиться з 27 до 25 років, і з'являться обмеження на користування банківськими рахунками для тих, хто ухиляється від служби. Також держава має запустити електронний кабінет, у якому фактично будуть електронні повістки.

Громадянин при собі в обов'язковому порядку крім паспорта повинен буде носити військово-обліковий документ. Версія законопроєкту не остаточна, очікуються правки.

Попередній законопроект про мобілізацію в Раді вирішили не розглядати через критику громадськості та правозахисників. Документ повернули Кабміну на доопрацювання.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні, щоб запустити процес, а вже до другого читання прибрати всі суперечливі моменти.

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