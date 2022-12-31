Петро Черник зазначив, що більшу частину власних снарядів росіяни або вже вистрілювали, або ЗСУ підірвали їх склади з боєприпасами.

Військовий експерт пояснив, чому у ворогів "снарядний голод" / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

З початку повномасштабного військового вторгнення в Україну російські окупанти втричі зменшили кількість використовуваних у щоденних боях з окупантами. Про це заявив відомий військовий експерт Петро Черник повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

"На сьогоднішній день війна досі на 95% є війною артилерії. Дійсно, "снарядний голод" в Російській Федерації почався, але він не є максимально критичним. На початку цієї війни росіяни мали в межах від 15 до 20 млн снарядів різних калібрів", - сказав він.

При цьому фахівець згадав, що на складах американської армії, наприклад, які на початку 2022 року накопичили в арсеналах тільки 2,5 млн снарядів.

Черник зазначив, що більшу частину власних снарядів росіяни або вже вистрілювали, або ЗСУ підірвали їх склади з боєприпасами.

"Виробляти можуть в межах до 125 тисяч снарядів на місяць. Класичний артилерійської річний вогневий вал - це 60-80 тисяч снарядів в день. Так що це дводенна норма", − пояснив експерт.

Фахівець пояснив - на даний момент російські окупанти в боях з ЗСУ кожен день використовують щонайменше в три рази менше боєприпасів – від 18 до 20 тисяч.

"Разом з тим з нашого боку показник не більше 7-7,5 тисяч. Але ми кратно переважаємо їх за Цілепокладання, тобто за якістю. Тобто ми в зоні стратегічної вогневої переваги", - підсумував експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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