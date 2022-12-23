Контрнаступ ЗСУ: військовий експерт спрогнозував, коли складуться умови для звільнення Криму

Однак генерал Ігор Романенко попросив українців не забувати, що звільнення Криму – питання не тільки військове, а й політичне.

Військовий експерт спрогнозував, коли складуться умови для звільнення Криму / колаж фото УНІАН

Від дій, які буде здійснювати на південному напрямку українська армія, залежить її можливість проникнути в тимчасово анексований Крим і запустити процес звільнення півострова. Про це в інтерв'ю порталу Оглядач заявив сказав колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант ЗСУ та військовий експерт Ігор Романенко.

Як вважає він, головна умова успішного контрнаступу ЗСУ – ефективне поповнення резервів. Причому саме в той момент, поки армія російських окупантів не встигла зібрати нові сили для удару.

"Я вважаю, якщо вдасться таким чином зібрати резерви і ефективно їх застосувати, то це може дати як мінімум звільнення окупованих територій на окремих напрямках на Півдні і Сході", — сказав він.

За словами Романенка, саме в такому випадку ЗСУ зможуть впритул підійти до Криму. Однак він попросив не забувати, що звільнення Криму – питання не тільки військове, а й політичне.

"Тут необхідно мислити у військово-політичному Ключі, оскільки, як відомо, ставлення до Криму з боку Російської Федерації особливе. Наші союзники побоюються і намагаються не допустити ескалації бойових дій з можливим застосуванням противником зброї масового ураження", – підсумував він.

Повернення Криму

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прогнозував - якщо силам оборони України вдасться звільнити Херсон і зачистити від окупантів Росії Правобережжя Херсонської області, з'являться три варіанти подальшого наступу. Йдеться про формування Дніпра і атаку на запорізькому напрямку, перекидання військ на донецький і Луганській ділянки фронту, або ж наступ на окупований Крим.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму.

Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

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