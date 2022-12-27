Відомий військовий експерт Петро Черник припустив, що ЗСУ застосовуватимуть у боях на Луганщині вже апробовану херсонську методику.

Військовий експерт спрогнозував, як наступатимуть ЗСУ на Луганському напрямку / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Незважаючи на запеклі бої, зараз складається досить позитивна для українських захисників ситуація на дузі Сватове-Кремінна (зокрема, в районі автомобільної траси Р-66 в Луганській області. Про це в коментарі "24 каналу" заявив відомий військовий експерт Петро Черник.

"Якщо я правильно розумію тамтешню ситуацію, то щонайменше п'ятикілометрова ділянка цієї траси вже знаходиться під дуже серйозним українським вогневим контролем", – сказав він.

На думку Чорника, вже найближчими місяцями війна відбуватиметься за апробованою на Херсонщині методикою логістичного вогневого удушення окупантів. Поки, вважає експерт, така тактика повністю себе виправдовує - адже за останній тиждень відбулося щонайменше десять епізодів "бавовни" в глибині тилу ворога.

Причому, нагадує Черник, "бавовна" була зафіксована як на українських окупованих територіях, так і на території країни-агресора, Росії. За словами експерта, всю роботу ЗСУ проводять вкрай якісно, грамотно і ретельно.

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

Інші новини: