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Військову підготовку студентів Кабмін зробив обов'язковою: що буде за відмову

Дмитро Відоменко
26 червня 2024, 08:33
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Військовий вишкіл розпочинатиметься на першому курсі в тих, хто має середню освіту, і на другому в молодших спеціалістів і бакалаврів.
Військовий квиток, студенти
Військову підготовку студентів зробили обов'язковою - що загрожує за відмову / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Усі студенти чоловічої статі в Україні зобов'язані пройти базову загальновійськову підготовку - а якщо відмовляться від її проходження, то їх можуть відрахувати з вишу. Про це йдеться в постанові №734 Кабміну від 21 червня 2024 року.

"Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Відмова студентів-чоловіків від проходження загальної військової підготовки є підставою для відрахування з вишів", - ідеться в документі.

Як свідчить документ, рішення анітрохи не торкнеться тих, хто вже пройшов базову військову підготовку в Україні або завершив її в інших країнах ще до набуття українського громадянства (і або був визнаний непридатним до служби за станом здоров'я). Крім того, не будуть відраховані ті люди, які мають сертифікат про проходження базової підготовки та про отримання військово-облікової спеціальності.

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Повідомляється, що військова підготовка розпочинатиметься на першому курсі в тих, хто має повну загальну середню освіту (і на другому в молодших спеціалістів і бакалаврів). Спочатку студенти пройдуть теоретичну підготовку протягом місяця, після чого почнеться вже практична частина - за відмову від проходження якої і можуть відрахувати. Після повного проходження всіх етапів підготовки студенти складуть присягу та отримають військово-облікову спеціальність.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Військовий облік юнаків - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, мають повернутися в Україну та стати на військовий облік у ТЦК або СП.

Також у прес-службі Сухопутних військ заявляли, що в Україні 17-річним юнакам надсилатимуть повістки. Їх отримають тільки ті українці, які не стали на військовий облік протягом певного періоду.

Крім того, в Україні 18 травня набув чинності закон про вдосконалення мобілізації. Це спричинило деякі зміни в процедурі перетину кордону.

Військову підготовку студентів Кабмін зробив обов'язковою: що буде за відмову

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мобілізація Кабмін студенти мобілізація в армію
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